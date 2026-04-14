Elena Santarelli difende la fidanzata di Jannik Sinner: il commento su Laila Hasanovic

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elena Santarelli

Che sia una splendida ragazza non c’è alcun dubbio, ma le parole di Elena Santarelli, che l’ha conosciuta, mostrano un altro lato inedito di Laila Hasanovic, modella e fidanzata di Jannik Sinner, dimostrando che oltre la bellezza c’è di più.

Elena Santarelli difende Laila Hasanovic: le parole sulla fidanzata di Sinner

È diventata una delle figura centrali nella vita di Jannik Sinner: stiamo parlando ovviamente della fidanzata Laila Hasanovic, modella e influencer, impegnata come attivista ambientale, sempre presente nei momenti più importanti del campione del tennis, dai tornei di Londra fino a finale del Masters 1000 Montecarlo nel 2026.

Occhi azzurri, lunga chioma bionda, Laila Hasanovic ha subito colpito tutti dagli spalti, anche Elena Santarelli, che ha voluto dire la sua sulla bellissima modella, mostrandone un lato inedito. “Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa: è discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo… Credo sia la ragazza giusta per un grande campione, lei c’è ma non vuole fare quella che sgomita! A me ha dato una bellissima impressione”.

Un commento che lascia intravedere l’animo sensibile e delicato di una giovane che nonostante la notorietà non vuole imporsi in un mondo fatto di gossip e pettegolezzi, cercando di tenere la sua vita privata al di fuori dai social.

Chi è Laila Hasanovic

Nata a Copenaghen nel 2000, da una famiglia di origini bosniache, Laila Hasanovic ha costruito negli anni una carriera solida nel mondo della moda, tra Europa e Stati Uniti. Dopo essere stata finalista a Miss Danimarca nel 2019 e dopo aver rappresentato il suo Paese a Miss Universo, è diventata anche il volto di brand iconici come Armani Beauty e Prada Beauty.

Si è diplomata alla Svendborg Gymnasium School in Danimarca, per poi proseguire gli studi con un’esperienza di un anno nel Kentucky, negli USA, focalizzandosi sulla scrittura creativa e studiando giornalismo. Ma le sue passioni non si esauriscono qui: è una convinta attivista ambientale e ambasciatrice di CO2 Living, impegnata in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di uno stile di vita sostenibile. Laila ha anche iniziato un’attività imprenditoriale, lanciando una sua linea di prodotti beauty a Copenaghen, la NRD55.

La scintilla tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner pare sia scoccata nel maggio 2025, tra passeggiate nei vicoli di Copenaghen e cene romantiche a Parigi. Nonostante i tentativi iniziali di mantenere il riserbo più assoluto sulla loro relazione – per tanto tempo il campione di tennis si è professato single – alla fine i due sono usciti allo scoperto.

Lei è diventata una presenza fissa nel box di Sinner, mantenendo sempre un profilo basso: prima a Parigi, tra il pubblico del Roland Garros, poi a Wimbledon, a Vienna, pubblicamente accanto alla mamma del tennista, Siglinde Sinner. E ancora a Torino, alle ATP Finals, rimanendo comunque defilata.

La modella e lo sportivo vivono a Monte Carlo, cercando di mantenere la loro privacy: ad accompagnarli nei loro spostamenti c’è spesso Snoopy, il piccolo cane che Laila adora e che è diventato una vera mascotte per i fan della coppia.