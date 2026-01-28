Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic lo abbandona in Australia

Che fine ha fatto Laila Hasanovic? Jannik Sinner punta a vincere il suo terzo Australian Open ma la bellissima fidanzata non è più al suo fianco

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Laila Hasanovic con Sinner

Match dopo match continua l’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. L’obiettivo dell’azzurro è chiaro: vincere per il terzo anno consecutivo il Grand Slam di Merlbourne. Ma tra smash e punti decisivi non è di certo passata inosservata un’assenza importante: quella di Laila Hasanovic, da quasi un anno fidanzata dell’altoatesino. Che fine ha fatto la modella danese?

Sinner, perché la fidanzata Laila Hasanovic non è in Australia

Jannik Sinner e Laila Hasanovic non si mostrano insieme da qualche settimana. La loro è sempre stata una storia vissuta con discrezione, lontana dai riflettori e dalle dichiarazioni a effetto.

Ma pur nella riservatezza che li contraddistingue, la modella e influencer non ha mai fatto mancare il suo sostegno nei momenti chiave della carriera della sua dolce metà. L’abbiamo vista sugli spalti del Roland Garros a Parigi, poi a Wimbledon, fino a Torino per le Nitto ATP Finals (con cane al seguito). Una presenza silenziosa ma costante, quasi un rituale.

E allora la domanda sorge spontanea, tra una partita e l’altra agli Australian Open: perché questa volta non è a Melbourne? Un’assenza che stona proprio perché arriva dopo una lunga serie di apparizioni puntuali, sempre lontane dai clamori ma impossibili da non notare.

Il motivo è presto detto: Laila Hasanovic è impegnata con il suo lavoro. Perché prima di essere la fidanzata di Sinner è una modella. Che, nonostante la popolarità, non ha alcuna intenzione di mettere da parte la sua professione.

Mentre Sinner è dall’altra parte del mondo, Laila ha sfilato prima alla Paris Fashion Week e poi è volata nella sua Danimarca per la Copenaghen Fashion Week.

L’Hasanovic è una modella molto apprezzata e lavora per alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo, tra cui Armani. Un’agenda fitta di impegni che non conosce pause e non si ferma davanti a nulla. Nemmeno davanti alla carriera di uno dei tennisti più famosi (e forti) al mondo.

Nessuna rottura, dunque, ma solo impegni che tengono lontano la coppia. E non è da escludere che l’Hasanovic possa prendere un volo per l’Australia qualora Jannik dovesse raggiungere la finale del torneo.

Intanto Laila tiene d’occhio Jannik da lontano. Qualche giorno fa ha lasciato un like a un commento su TikTok in cui un utente, sotto una sua foto, chiedeva ironicamente “aiuto” per risolvere la questione dei look sfoggiati in campo dal fidanzato.

Un gesto piccolo ma sufficiente a raccontare un clima di leggerezza e complicità: tra loro tutto sembra procedere senza scosse, tanto da potersi concedere anche qualche frecciatina ironica sul guardaroba.

Sinner e Laila Hasanovic verso il matrimonio?

Tra l’altro, nell’ultimo periodo si è vociferato di un presunto matrimonio per Sinner e Laila Hasanovic. Sui social di quest’ultima, tra un fitting e una passerella, è infatti comparso un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan. Alcune storie Instagram, dal tono volutamente enigmatico, hanno fatto pensare a un possibile annuncio di nozze.

A far scattare il tam tam è stata una sequenza di tre immagini. Nella prima, la mano di Laila è immortalata mentre lavora su un bozzetto di un abito. A corredo, una frase che non è passata inosservata: “Al lavoro su un abito su misura per un’occasione davvero speciale. Non vedo l’ora di poter condividere presto qualcosa in più”.

IPA

A rendere il messaggio ancora più suggestivo, il tag alla designer Zahara Joze Adams, nota per le sue creazioni da gala e, soprattutto, per gli abiti da sposa. A chiudere il tutto, un cuoricino bianco: dettaglio minimo, ma sufficiente ad alimentare le interpretazioni.

Le storie successive hanno rafforzato il mistero. Prima un focus sui tessuti, poi alcune creazioni esposte su manichini da sartoria, tra cui spiccava un lungo abito che richiama chiaramente l’estetica bridal.

Laila Hasanovic e Sinner stanno davvero pensando ai fiori d’arancio? Per il momento sembrano entrambi molto presi dal lavoro anche se Jannik non ha nascosto la voglia di sposarsi e mettere su famiglia. “È bello trovare l’amore giusto. I migliori tennisti al mondo hanno tutti moglie e figli”, ha detto chiaramente. Insomma, chi vivrà, vedrà…