Laila Hasanovich, quanto è alta la fidanzata di Jannik Sinner

Jannik Sinner è certamente uno degli sportivi azzurri più conosciuti dentro e fuori i confini nazionali. Lo sportivo è riuscito a portare a casa diverse vittorie importanti negli ultimi anni, diventando un vero e proprio orgoglio nazionale. Non ultima quella a chiusura del prestigioso Torneo di Wimbledon, sotto gli occhi dei Principi del Galles e dei loro figli.

Anche in amore sembra che l’atleta abbia ottenuto un grande successo, la conquista del cuore di una bellissima modella. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Jannik Sinner sarebbe fidanzato con Laila Hasanovich, indossatrice dal fascino dal fascino nordico e dal fisico perfetto, ma con un’altezza inferiore alla sua.

Laila Hasanovich, l’altezza della modella

Laila Hasanovich e Jannik Sinner sarebbero ormai una vera e propria coppia. I rumors su una presunta relazione tra i due sono nati durante la scorsa estate, quando lo sportivo e la modella sono stati avvistati insieme a Copenaghen. Dopo diversi mesi d’indiscrezioni il tennista aveva ammesso di esseri innamorato, senza rivelare però il nome della fortunata fidanzata.

La bellezza dell’indossatrice è oggettiva, grazie a due profondissimi occhi azzurri e alla lunga chioma bionda. Ma Laila Hasanovich presenta anche un fisico senza alcun difetto e un’altezza considerevole, anche se inferiore a quella del compagno. La modella, infatti, è alta ben 1.72 m, contro gli 1,91 m del fidanzato.

La compagna del campione ha un aspetto invidiabile grazie alla linea sottile e alle gambe snelle. Laila Hasanovich è nata l’otto novembre del 2000 ma ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto nel mondo della moda, grazie anche alla sua altezza. La fidanzata del campione è nata in Danimarca, ma ha origini bosniache e ha cominciato il suo percorso professionale nel 2019, grazie alla partecipazione a Miss Universo.

Oltre alle passerelle, però, Laila Hasanovich è riuscita a crearsi anche un discreto seguito sui social, configurandosi come una vera e propria influencer.

Laila Hasanovich, la storia con Jannik Sinner

Laila Hasanovich è nota anche per la sua storia d’amore con Janniker Sinner ma, in precedenza, gli appassionati di Formula Uno e di cronaca rosa conoscevano il suo nome anche per un altro legame sentimentale. La modella, infatti, è stata legata per diverso tempo a Mick Schumacher, figlio del grande campione e a sua volta pilota delle monoposto da corsa.

Ma, chiusa la relazione con lo sportivo, sembra che l’influencer abbia adesso occhi solo per Jannik Sinner con cui avrebbe passato anche una vacanza da sogno in Sardegna nel corso dell’ultima estate. Di recente, un nuovo avvistamento della coppia ha fortificato la convinzione che i due facciano ormai coppia fissa.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Laila Hasanovich e Jannik Sinner sarebbero stati avvistati nuovamente insieme a Vienna. Lo sportivo, infatti, è stato impegnato in uno scontro sportivo contro Daniel Altmaier e, a guardare le sue prodezze atletiche, ci sarebbe stata anche la fidanzata, ogni giorno sempre più ufficiale. Ma la relazione tra i due sarebbe ancora più seria di quanto si pensa, visto che accanto alla modella, nella tribuna degli ospiti, si trovavano anche i genitori di Jannik Sinner.