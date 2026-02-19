Jannik Sinner e Laila Hasanovic, la presunta crisi viene smentita così

IPA Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Nei giorni scorsi si è ipotizzata una crisi tra la coppia del momento, ovvero Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Ma il presunto allontanamento è stato smentito dalla Hasanovic, che si è recata in Qatar per supportare il fidanzato all’ATP 500 di Doha. La modella è stata avvistata tra gli spalti, sorridente e rilassata, senza alcuna ombra in viso ma, anzi, con un anello brillante al dito.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, nessuna crisi

A volte basta davvero molto poco per scatenare presunte voci di crisi che, alla fine, vengono puntualmente smentite dai diretti interessati: è capitato anche a Jannik Sinner e Laila Hasanovic, ma la loro relazione sta proseguendo senza intoppi. Con la tappa a Dubai, Laila ha spazzato via qualsiasi voce di crisi e di rottura: sono insieme, e sono felici di esserlo.

Le indiscrezioni si sono diffuse per via dell’assenza della modella a Melbourne, in occasione degli Australian Open, dove Sinner ha perso il quinto set contro Novak Djokovic, in semifinale. In realtà, però, l’assenza della Hasanovic era più che giustificata, considerando che è stata impegnata in Europa: la modella ha sfilato sia alla Paris Fashion Week quanto alla Copenhagen Fashion Week. Del resto, ha sempre sostenuto il fidanzato, ma gli impegni lavorativi non possono di certo essere cancellati.

Il legame tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Il legame tra il tennista e la modella danese di origini bosniache si fa risalire a un incontro avvenuto nella primavera del 2025. Galeotto fu il social media manager di entrambi, figura chiave che ha permesso a queste due orbite così diverse di incrociarsi. Eppure, nonostante la genesi digitale, la parola d’ordine resta una sola: riservatezza assoluta. Vivono il loro rapporto lontano dai riflettori, proteggendo ogni istante condiviso con una tenacia abbastanza rara per due ventenni così esposti che, però, non avrebbero intenzione di dare in pasto alla stampa troppi dettagli.

L’ufficialità è arrivata quasi sottovoce. Prima quel “Sì, sono innamorato” pronunciato da Jannik a New York, ad agosto del 2025, poi lo sfondo del telefono che ritraeva Laila e, infine, la presentazione formale alla famiglia Sinner durante il torneo di Vienna. Anche le loro vacanze sono sempre ammantate da un velo di mistero, da una linea di discrezione che non viene mai meno. La fuga romantica alle Maldive del 2025 sarebbe rimasta un segreto se un collega non avesse pubblicato casualmente uno scatto sui social. Laila Hasanovic, pur avendo un seguito importante sul web, pare aver scelto il silenzio mediatico per tutelare la storia.

La presenza costante sugli spalti durante la scorsa stagione aveva già confermato la solidità di un rapporto costruito lontano dai clamori. Il diradarsi delle apparizioni pubbliche a partire da ottobre aveva alimentato dubbi e ipotesi di allontanamento, ma la trasferta in Qatar ha messo fine a ogni congettura: il legame con il Campione sta proseguendo serenamente, ben oltre le chiacchiere dei tabloid. Tra l’altro, la modella ha anche sfoggiato un anello al dito, ma naturalmente è presto per attribuire un profondo significato simbolico: magari un regalo o un dettaglio di stile.