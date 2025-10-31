Jannik Sinner, vacanza d’amore con Laila Hasanovic sulla neve

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jannik Sinner

Vacanza d’amore per Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Il tennista e la fidanzata si sono concessi una fuga d’amore sulla neve, fra sport, giornate all’aria aperta e un sentimento che sta crescendo giorno dopo giorno.

Jannik Sinner e Laila, vacanza d’amore

Per la loro vacanza d’amore Jannik Sinner e la sua fidanzata Laila Hasanovic hanno scelto il ghiacciaio dello Stubai che si trova in Tirolo. Come raccontato da Chi la coppia ha scelto, ancora una volta, di non documentare il momento su Instagram, mantenendo il più stretto riserbo sulla relazione.

Laila si è limitata a pubblicare su Instagram alcune foto sulla neve, spiegando: “Aspetto pazientemente che inizi la mia stagione preferita”. Sia Sinner che la fidanzata hanno una grande passione per gli sport invernali. Jannik è legatissimo alla montagna anche per via delle sue origini. Il tennista è cresciuto infatti fra San Candido e Sesto Pusteria, dove ha imparato a sciare quando aveva solamente tre anni e mezzo. Una passione che poi è stata seguita da quella per il tennis e dalla scelta, a 13 anni, di inseguire il sogno di diventare un campione.

Lo scorso agosto, poco prima degli US Open, Sinner aveva rivelato di essersi innamorato, rifiutandosi però di rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Da allora sono trascorsi mesi e sembra che la storia d’amore con Laila stia diventando sempre più importante. Lo sportivo avrebbe presentato la modella alla famiglia e lei sarebbe stata fondamentale per aiutarlo a superare la sconfitta subita all’ATP di Parigi.

Chi è Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner

Nata a Copenaghen e con origini bosniache, Laila Hasanovic è una top model classe 2000. Famosissima in Nord Europa, è stata legata per qualche tempo a Mick Schumacher, il figlio di Michael Schumacher, e al calciatore Jonas Wind.

“Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male – aveva commentato qualche tempo fa il campione, parlando di storie d’amore -. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona”.

Jannik ha sempre cercato di difendere la storia d’amore con Laila, proteggendola dai pettegolezzi e dalla curiosità dei fan. Il tennista d’altronde già in passato ha dovuto fare i conti con i gossip riguardo la sua vita sentimentale. Dal 2020 al 2024 è stato legato all’influencer e modella Maria Braccini, in seguito ha vissuto una love story con Anna Kalinskaya, tennista russa, durata appena un anno.

Proprio quest’ultima in un’intervista aveva spiegato quando fosse difficile stare con un tennista. “Sono… particolari – aveva detto -. Per me sono un po’ depressivi. Sono molto ossessionati dai risultati. Anche le ragazze lo sono, ma non ho notato che siano così… mi sembra che le ragazze siano più positive. Se un tennista non riesce a vincere una partita o non raggiunge un obiettivo, per lui è come se non esistesse nient’altro nella vita. Nelle ragazze vedo una visione più ampia delle cose. Se un tennista è nella Top 10, ha un calendario davvero pesante, ed è molto difficile costruirsi una vita personale e trovare un equilibrio”.