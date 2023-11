Jannik Sinner, foto con l’ex fidanzata: chi è Maria Braccini

Fonte: IPA Jannik Sinner

Dopo gli ultimi traguardi raggiunti era impossibile per Jannik Sinner non finire nella spirale del gossip. Ad alimentare ancora di più la curiosità attorno alla sua vita privata la grande riservatezza dell’altoatesino, molto restio a parlare delle sue faccende di cuore. In seguito alla vittoria in Coppa Davis, però, il campione ha fatto uno strappo alla regola e si è presentato a Milano, allo Stadio San Siro, con Maria Braccini. La modella e influencer che frequenta dal 2020 e che molti additavano come sua ex fidanzata ma con la quale, in realtà, il legame è più solido che mai seppur vissuto lontano dalle luci della ribalta.

Jannik Sinner a San Siro con la fidanzata Maria Braccini

Ad assistere alla partita di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund a San Siro c’era un tifoso speciale: Jannik Sinner, fervido sostenitore del club rossonero. Le telecamere non hanno potuto fare a meno di inquadrare l’accompagnatrice dello sportivo: la bellissima e biondissima Maria Braccini. La coppia ha così messo a tacere i pettegolezzi dell’ultimo periodo che volevano Sinner vicino ad un’altra modella, l’altrettanto seducente Laura Margesin.

Non è dato sapere se c’è stata davvero una frequentazione tra quest’ultima e Sinner ma quel che è certo è che il rapporto con Maria Braccini è sempre stato piuttosto forte e va avanti ormai da tre anni (tra evidenti allontanamenti e riavvicinamenti). Anche se per scelta di Jannik è vissuto con grande discrezione. Secondo i beninformati il tennista avrebbe espressamente chiesto alla Braccini di evitare di condividere sui social network foto o dediche romantiche. Un atteggiamento ben diverso dal collega Matteo Berrettini, da un anno fidanzato con Melissa Satta: il tennista e l’ex Velina di Striscia la notizia mostrano il proprio amore senza alcun pudore.

Chi è Maria Braccini, la fidanzata di Sinner

Classe 2000, Maria Braccini è una modella e influencer attiva su Instagram. È nata in India ma è cresciuta in Italia. Ad oggi conta circa 164mila follower. Proprio sulla piattaforma social sarebbe iniziata la relazione con Jannik Sinner nel 2020, tramite uno scambio di messaggini. Maria è dunque una presenza discreta nella vita di Sinner: ha, ad esempio, pubblicato alcuni scatti di Torino – dove Jannik ha giocato le Nitto Atp Finals perdendo in finale contro Novak Djokovic – senza mai far riferimento alla sua dolce metà.

Si è limitata a pubblicare alcune immagini della città piemontese accompagnati dalla scritta “Torino, sei stata (quasi) perfetta”. Molto probabilmente quel quasi è riferito alla sconfitta di Sinner. Ad ogni modo tale comportamento è piaciuto parecchio ai fan. “La discrezione e la riservatezza con la quale entrambi proteggete il vostro amore è da ammirare”, ha scritto un’utente. “Siete meravigliosi, tu c’eri e nessuno ne ha parlato, straordinari, preservalo come un tesoro tu che sei il suo gioiello!”, ha invece consigliato un altro fan.

Maria Braccini è una grande amante degli animali, della moda e della montagna. Da qualche tempo, spinta probabilmente dal suo fidanzato, ha iniziato a giocare a tennis anche se sui social network ha ammesso di non essere particolarmente brava come Jannik Sinner.