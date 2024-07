Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, la prima vacanza romantica

Fonte: IPA e Ansa Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

È tempo di relax per Jannik Sinner, che è volato in Sardegna per godersi la prima vacanza super romantica con la fidanzata e collega russa Anna Kalinskaya. Il tennista numero uno al mondo è stato paparazzato in Costa Smeralda in attesa delle Olimpiadi di Parigi che si disputeranno tra il 27 luglio e il 4 agosto.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, vacanza romantica in Sardegna

Il numero uno al mondo del tennis si sta godendo il meritato relax insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya: i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in Sardegna, prima di scendere in campo per un appuntamento importantissimo, quello delle Olimpiadi di Parigi.

La coppia sarebbe stata ospitata da alcuni amici a Porto Cervo, avrebbe fatto shopping nella piazzetta, per poi cenare in un ristorante sul mare. Jannik Sinner e la sua fidanzata avrebbero poi proseguito la vacanza esplorando insieme le spiagge della Costa Smeralda, tra nuotate, risate e sorrisi complici.

I due, come una normale coppia di fidanzati, è apparsa affiatata e innamoratissima, tra coccole e baci nelle limpide acque della Sardegna. Sinner sta provando a lasciarsi alle spalle la sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon, dove non era apparso in grande forma. Del resto, dopo i problemi di salute, i medici gli hanno consigliato il riposo: “Il mio team e i medici mi hanno consigliato di prendermi del tempo per riposare e recuperare”, ha scritto di recente sui social.

E così il campione ha deciso di godersi il meritato relax insieme alla fidanzata Anna, anche lei reduce dell’eliminazione dal torneo per un infortunio: per entrambi è il momento di ricaricare le batterie per affrontare al meglio le nuove sfide che li attendono.

Jannik e Anna, la loro storia d’amore

Si conosce ben poco della storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: è probabile che il primo incontro tra i due sia avvenuto durante l’Australian Open 2024, dove la tennista russa ha battuto agli ottavi di finale l’italiana Jasmine Paolini.

Si vociferava da tempo che i due sportivi avessero una relazione, poi confermata dai diretti interessati solo poco tempo fa, durante la conferenza stampa tenutasi a Parigi dopo una vittoria al Roland Garros. “Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non parlo. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato“, ha risposto.

E anche la collega ha confermato la storia: “Se stiamo insieme sarò felice di andare a fare il tifo, soprattutto se ho del tempo libero. Si è presentata l’opportunità di assistere alla partita”, queste le sue parole dopo aver assistito al match del campione altoatesino contro Eubanks, vinto da Sinner.

Quella con Jannik Sinner non è la sua prima storia d’amore con un collega. Dal 2019 al 2020 la russa è stata legata a un’altra star del tennis, l’australiano Nick Kyrgios, e successivamente ha frequentato per un breve periodo un altro tennista, il tedesco Sami Reinwein. Sinner invece ha avuto una lunga storia con l’influencer Maria Braccini, che avrebbe lasciato dopo quattro anni di relazione.