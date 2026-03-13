Andrea Delogu, come sta dopo la morte del fratello e parla anche del nuovo fidanzato

Andrea Delogu racconta il dolore per la morte del fratello Evan e il modo in cui sta affrontando il lutto. E c'è anche un nuovo amore: Alessandro Marziali

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Andrea Delogu

Sono passati quattro mesi e mezzo dalla morte del fratello di Andrea Delogu, scomparso a soli 18 anni in un incidente in moto. Un lutto arrivato mentre la conduttrice era concorrente a Ballando con le Stelle. Costretta a vivere il dolore più grande mentre la televisione continuava a chiedere sorrisi e presenza scenica. Ora la 43enne ha scelto di raccontare come sta davvero e senza cercare consolazioni facili.

La vita di Andrea Delogu dopo la morte del fratello

“Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi alle mie spalle”, ha dichiarato Andrea Delogu in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Non quelli che verranno, ha chiarito, perché i prossimi serviranno solo a imparare a convivere con una ferita destinata a non chiudersi.

Ma la Delogu non vuole che si chiuda. “Ci tengo che rimanga aperta – ha confessato – Voglio continuare a sentire questo dolore, imparare a guardarlo in faccia e a gestirlo. Non voglio lasciarlo andare”. Parole che evidenziano un modo molto personale di attraversare il lutto: non cancellarlo, ma imparare a stare dentro quella crepa.

Evan Delogu oggi riposa a Bellaria Igea Marina, ma Andrea è andata a trovarlo solo una volta. Non per distanza emotiva, ma quasi per un meccanismo di difesa. “Lui non è lì”, ha confidato con semplicità.

“Per me è come se non fosse ancora completamente successo”. Un modo fragile e umano di tenere il dolore a una distanza sopportabile. La perdita del fratello, però, ha avuto anche un effetto inatteso: l’ha riportata verso gli affetti più profondi.

“In un secondo tragico ho riscoperto la mia famiglia, che davo per scontata”. Un ritorno fatto di legami ritrovati e di rapporti ricuciti. Con il padre Walter Delogu, ad esempio, con cui negli anni si era un po’ allontanata. Ma anche con Livia, la madre di Evan, che Andrea racconta di aver conosciuto davvero solo ora.

“Ho capito perché mio padre se ne sia innamorato e perché mio fratello la vedesse come una madre meravigliosa”. Accanto a lei, come sempre, restano la sorella Barbara, più grande di nove anni, e la madre.

E poi c’è una presenza costante che negli anni è diventata famiglia: Ema Stokholma. L’amica di sempre, quella che le ricorda ogni giorno che la vita non è solo lavoro. Una lezione che oggi, dopo quello che è successo, sembra avere un significato completamente diverso.

Andrea Delogu parla del nuovo amore Alessandro Marziali

In mezzo a tutto questo dolore, però, la vita continua a fare spazio anche a qualcosa di nuovo. Andrea Delogu non lo nasconde: il cuore oggi è “spezzato” e più disilluso, ma questo non significa smettere di accogliere quello che arriva.

“Sto lasciando che le cose succedano”, ha affermato. E alcune, sorprendentemente, sono anche belle. Come la presenza di Alessandro Marziali, con cui è stata paparazzata a metà dicembre.

Una relazione che la conduttrice vive con prudenza dopo una serie di relazioni finite male, tra cui un matrimonio naufragato con l’attore Francesco Montanari.

“Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui”. Non parla di grandi promesse né di definizioni affrettate. Solo di un rapporto che le sta facendo bene: “È una persona a cui tengo molto”. E se son rose fioriranno…