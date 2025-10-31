Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello: “È un momento devastante”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo la tragica morte di suo fratello Evan, a soli 18 anni, Andrea Delogu rompe il silenzio, raccontando un dolore devastante e totalizzante, difficile da spiegare.

Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello Evan

La morte di Evan è stato un durissimo colpo per Andrea Delogu che ha ricevuto la terribile notizia poco dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, show di Milly Carlucci in cui è fra i concorrenti. La conduttrice ha raggiunto immediatamente Bellaria, in Emilia Romagna, luogo in cui è cresciuta e dove viveva anche Evan.

Intercettata da Repubblica, ha spiegato: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. Accanto a lei, per sostenerla in questo momento così difficile, c’è Ema Stockholma, sua migliore amica e presenza importante nella sua esistenza.

Evan aveva solo 18 anni ed era legatissimo a sua sorella Andrea, così tanto che presto si sarebbe trasferito a Roma per vivere proprio con lei. Walter Delogu, papà della conduttrice e di Evan, ha raccontato al Corriere della Sera: “Andrea gli aveva già trovato contatti con alcuni chef, anche a New York, per uno stage. In estate aveva lavorato al bagno 75 di Rimini senza fermarsi un giorno, voleva mettere da parte i soldi per la moto. Non ci ha mai chiesto un euro. […] Andrea lo amava come un figlio. Gli aveva preparato una cameretta a Roma e gli diceva spesso che le sarebbe piaciuto vederlo studiare lì. Lui era un ragazzo umile, ma con una grande personalità. Non voleva essere “il fratello di Andrea Delogu”, ma solo Evan. E ne andava fiero”.

La vicinanza di Milly Carlucci

I funerali di Evan si sono svolti a Bellaria in forma privata. Nel frattempo è stato temporaneamente interrotto La porta magica, programma condotto da Andrea Delogu. Non è ancora chiaro se la presentatrice sarà presente a Ballando con le Stelle, nel frattempo il cast della trasmissione si è stretta intorno ad Andrea, mostrando vicinanza e sostegno in un momento difficilissimo da affrontare.

“La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è ovviamente una cosa che ci agghiaccia – ha detto Milly -. È agghiacciante. La vita è piena di tranelli. Mentre sei per la tua strada, capitano cose che non si possono nemmeno immaginare. La perdita di un ragazzo così giovane, di un fratello, è qualcosa di inenarrabile. La crudeltà del nostro mestiere è che dobbiamo andare avanti. Andiamo in onda, come circensi, con il sorriso stampato, qualunque cosa succeda. Vogliamo portare nelle case il sorriso della speranza di un momento di evasione”.

Piene di dolore anche le parole di Alberto Matano che si è commosso per l’amica Andrea Delogu. “Siamo vicini ad Andrea – ha spiegato -. È una mia cara amica, lei e Evan erano due gocce d’acqua. Per Andrea, Evan era come un figlio. Il progetto era che sarebbe venuto a Roma a studiare e Andrea si sarebbe occupato di lui. Tutto questo non potrà avvenire. Io so che amore era lui per Andrea. Facciamo arrivare il nostro amore ad Andrea, non si può perdere la vita in questo modo a 18 anni”.