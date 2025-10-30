Dopo la tragedia che ha colpito Andrea Delogu, la Rai ha deciso di sospendere il suo show. E tutta la produzione di Ballando con le Stelle si stringe attorno alla conduttrice

IPA Andrea Delogu a La Porta Magica

Cambia il palinsesto di Rai 2 dopo il grave lutto che ha colpito Andrea Delogu. È morto il fratello della conduttrice: Evan è rimasto vittima di un incidente stradale a soli diciotto anni. Per rispetto di questa perdita La Porta Magica, il programma pomeridiano della presentatrice romagnola non andrà in onda. Non è chiaro neppure il futuro della Delogu a Ballando con le Stelle, dove è una delle più brave e amate di questa edizione.

Sospeso il programma di Andrea Delogu dopo la morte del fratello

La Porta Magica, il programma pomeridiano di Andrea Delogu che racconta le storie di persone comuni che desiderano cambiare la propria vita, è stato sospeso dalla Rai. Non andrà in onda nelle giornate di giovedì 30 ottobre e 31 ottobre. Per rispetto del lutto della presentatrice è stata cancellata anche la replica del mattino.

L’account X Cinguetterai ha comunicato la sospensione temporanea della trasmissione pomeridiana di Rai 2: “A seguito della tragica perdita del fratello della conduttrice, oggi e domani il programma La Porta Magica non andrà in onda su Rai 2, né al pomeriggio né la replica del mattino”.

Non è ancora chiaro se si tratterà solo di una pausa momentanea o di uno stop più lungo, ma la priorità assoluta resta ora la vita privata e la serenità di Andrea Delogu. Per questo è incerto anche il suo futuro a Ballando con le Stelle, dove la conduttrice è una delle concorrenti più brave di questa edizione.

Andrea Delogu lascia Ballando con le Stelle?

La scomparsa improvvisa del fratello ha travolto Andrea Delogu in un momento di piena attività professionale, lasciandola sotto shock. Un dolore profondo, difficile anche solo da raccontare, che ha inevitabilmente scosso gli equilibri personali e lavorativi della conduttrice.

La squadra di Ballando con le stelle, dove Andrea è tra i volti più amati, si è stretta intorno a lei con affetto e discrezione. Ma potrebbe essere complicato per la conduttrice tornare presto in pista.

Le ipotesi al vaglio sarebbero due: una pausa temporanea, per permetterle di affrontare il lutto lontano dai riflettori, oppure un ritiro definitivo dal dancing show, decisione che – davanti a una perdita tanto devastante – sarebbe del tutto comprensibile.

In Rai regnano il silenzio e il massimo rispetto. Nessuno osa fare pressioni: si attende solo che Andrea decida con calma cosa fare nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il pubblico le è vicino. Sui social si moltiplicano i messaggi di solidarietà e affetto, segno del legame autentico che la conduttrice ha costruito con chi la segue da anni.

I messaggi del cast di Ballando con le Stelle

E tra i tanti non sono mancati i messaggi degli altri concorrenti di Ballando con le Stelle. “Andrea cara, che le nostre anime e le nostre preghiere possano esserti accanto in questo dolore”, hanno scritto Martina Colombari e Luca Favilla su Instagram.

“Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”, ha invece fatto sapere Barbara D’Urso. Non è mancato un messaggio da parte di Rossella Erra: “Accanto a te, con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te mia cara Andrea”.

E infine gli sportivi Filippo Magnini – “Un forte abbraccio Andrea, a te e alla tua famiglia” – e Fabio Fognini – “A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini”.

