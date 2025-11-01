Francesca Fialdini in lacrime per Andrea Delogu: “È una donna straordinaria”

IPA Francesca Fialdini

Il mondo dello spettacolo è stato toccato profondamente dalla scomparsa di Evan Delogu, il fratello della conduttrice Andrea, attualmente in gara a Ballando con le Stelle. Sono stati numerosi i messaggi di solidarietà che Andrea ha ricevuto dai conduttori della Rai, come Antonella Clerici e Carlo Conti, in diretta. Alle loro parole si aggiunge Francesca Fialdini, che a Repubblica ha voluto affidare il suo pensiero per la Delogu.

Francesca Fialdini, le parole per Andrea Delogu

Ballando con le Stelle è in lutto. L’atmosfera è pesante, quasi rarefatta: la tragedia che ha colpito Andrea Delogu, la perdita del fratello Evan di 18 anni, ha tolto il fiato a tutti. In un’intervista Francesca Fialdini ha raccontato di aver pianto dopo aver saputo dell’incidente. “Stava venendo a provare una coreografia quando le hanno detto di Evan. Vorrei solo che sapesse che le vogliamo un bene enorme. È una donna straordinaria, un giorno spero che di tutto questo dolore e dell’amore di suo fratello riuscirà a fare il cemento su cui costruire una nuova casa”.

La conduttrice si trovava in auto al momento della telefonata: si stava recando sul posto per le prove quando ha appreso della scomparsa dell’amatissimo fratello, quasi un figlio per lei. La Delogu non dovrebbe prendere parte alla puntata di stasera 1 novembre, anche se Milly Carlucci non lo aveva confermato. “Da parte nostra l’abbiamo sentita subito, c’è l’abbraccio e la condivisione di un dolore incommensurabile, come si può gestire una tragedia di questo genere. Le siamo vicini e per il momento questo è tutto. Affetto e condivisione e poi la vita ci dirà cosa succede“.

Il cast di Ballando con le Stelle vicino ad Andrea Delogu

Il cast di Ballando con le Stelle è vicino ad Andrea Delogu. Anche Milly stessa aveva espresso tutto il suo cordoglio. “Ieri è stata una giornata tristissima, un clima di collettiva sofferenza“, ha ammesso Milly. Ha poi rivelato di essersi sentita con Andrea dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico ma “non ci sono parole per descrivere quanto accaduto, non riesco neppure a immaginare. Qualcosa di agghiacciante, la vita è piena di tranelli”. Non è mancato l’affetto degli altri concorrenti, come Barbara D’Urso: “Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo, Andrea”. Anche Rossella Erra si è detta vicina alla Delogu: “Accanto a te, con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te, mia cara Andrea”.

Milly ha anche parlato della “crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti, siamo come dei circensi. Noi vogliamo portare nelle case il sorriso della speranza”. Al momento, la Rai ha sospeso il programma La porta magica fino a lunedì. Le puntate che ricominciano dal lunedì sono state già registrate e risalgono ai giorni precedenti alla scomparsa di Evan. Il 31 ottobre si è tenuto l’ultimo saluto a Evan, a Bellaria Igea Marina, con rito ortodosso. Tanti i presenti, tra cui proprio Nikita Perotti, il partner di ballo di Andrea a Ballando. Lo spettacolo riprende stasera 1 novembre, in diretta dalle 21,30 circa, dopo la fine di Affari Tuoi.