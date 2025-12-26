Andrea Delogu, il viaggio con la coppa di Ballando e il dono al padre nel Natale più difficile

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Un Natale difficile quello appena trascorso di Andrea Delogu. Da pochissimo vincitrice di Ballando con le Stelle, ha condiviso la gioia con la famiglia, ma, soprattutto, è tornata a casa per stringersi ai suoi cari nel primo 25 dicembre senza il giovane fratello Evan, scomparso prematuramente il 29 ottobre 2025. Una perdita improvvisa, che ha procurato una ferita indelebile nella giovane, e, inevitabilmente, nel padre, Walter. Nonostante tutto la famiglia ha mostrato in questi mesi il suo lato più forte. Scosso dal dolore, certo, ma pronta a farsi forza, senza dimenticare il lutto.

Il Natale di Andrea Delogu in viaggio con la coppa di Ballando

Un Natale diverso quello in casa Delogu quest’anno. Sentito, unito, ma comunque più triste. A provare a portare un sorriso ai suoi cari è stata proprio Andrea Delogu, che, a soli due mesi dalla scomparsa del fratello Evan, vittima di un incidente in moto, ha deciso di scherzare portando a casa del padre, a Rimini, l’enorme coppa vinta appena una settimana fa a Ballando con le Stelle. Una vittoria sentitissima e sicuramente meritata.

Il 25 dicembre la conduttrice ha immortalato su Instagram alcuni esilaranti momenti del “tour” della coppa dalla sua casa a quella della madre, prima, e a quella del padre, subito dopo. Il trofeo è veramente enorme e dovrebbe pesare una dozzina abbondante di chili e il trasferimento è stato complicato tra viaggi in ascensore e spostamenti in strada, tra la sorpresa dei passanti strada. Le sue dimensioni sono motivo di scherzo tra lei e i membri della sua famiglia. D’altronde lo aveva detto: “Questa finisce direttamente a casa di mio padre”, aveva detto la conduttrice de La Porta Magica subito dopo il trionfo nel programma.

Andrea Delogu ha conquistato il primo posto nello show di Rai 1 in coppia con Nikita Perotti, aggiudicandosi la finale contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Il pensiero per il padre dopo la perdita di Evan

Insomma, la coppa “regalata” al padre è un bellissimo gesto da figlia orgogliosa e affezionata e anche lui, Walter Delogu, ha voluto ringraziarla pubblicamente con un video commovente: “Arrivata”, ha annunciato dalla camera del figlio Evan, scomparso appena due mesi prima, “Ringraziamo tutti per il sostegno dato a mia figlia Andrea e di come ci avete sostenuto in giorni difficilissimi. Questo vi fa capire com’è mia figlia, invece di tenersela, l’ha portata da noi”.

Un pensiero splendido, che dimostra tutto l’altruismo della conduttrice e la sua volontà di stare vicina alla famiglia in un momento delicato e doloroso. Stava andando a provare le coreografie di Ballando con le Stelle per la puntata di sabato 1 novembre, ma mentre era in auto, Andrea Delogu ha ricevuto l’annuncio della morte del fratello minore Evan Oscar, 18 anni appena, rimasto vittima di un terribile incidente in moto nella loro Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. “Il fratello più bello del mondo”, come Andrea lo aveva definito in un post lo scorso giugno.

Il padre, Walter Delogu, aveva affidato al suo profilo Facebook parole strazianti: “Il cuore a volte batte anche se è morto… Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan, il tuo papà e la tua mamma”. Poi, in un secondo post, ha raccontato chi era suo figlio: “Faceva le serali all’Alberghiero, si allenava, cucinava per noi, lavorava d’estate e non ci ha mai chiesto un euro. Si comprava tutto da solo, anche quella maledetta moto”.

