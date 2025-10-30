A La Vita in Diretta Alberto Matano e Milly Carlucci hanno parlato del dramma che ha travolto Andrea Delogu: la conduttrice ha perso il fratello diciottenne

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ansa Andrea Delogu

La morte del fratello di Andrea Delgou, Evan, ha scosso tutti. Non ha di certo lasciato indifferente il mondo dello spettacolo: tanti i colleghi che si sono stretti attorno al dolore della conduttrice. Tra questi anche Alberto Matano, legato alla Delogu da un rapporto d’amicizia che va avanti da tempo, tanto da aver rivelato alcuni retroscena a La Vita in Diretta. E finalmente ha parlato pure Milly Carlucci, che ha confermato che la puntata di Ballando con le Stelle dell’1 novembre andrà regolarmente in onda nonostante la tragedia.

Il fratello di Andrea Delogu, la rivelazione di Alberto Matano

Visibilmente provato, data la lunga amicizia con Andrea Delogu, Alberto Matano ha ricordato Evan Delogu a La Vita in Diretta mostrando anche alcune sue foto, come quella in cui indossava il casco della moto che aveva comprato con i suoi risparmi. Lavorando duramente, perché non ha mai voluto chiedere niente ai suoi genitori.

“Noi siamo tutti costernati, siamo vicini ad Andrea che è una mia cara amica, la foto ci mostra che erano due gocce d’acqua, per Andrea Evan era come un figlio, adesso stava facendo le scuole serali. Il loro progetto era che Evan sarebbe venuto a Roma a studiare e Andrea si sarebbe occupata di lui, tutto questo purtroppo non potrà accadere”, ha spiegato il giornalista con gli occhi lucidi.

“Io so che amore era Evan per Andrea, siamo in contatto con loro e vogliamo far arrivare tutto il nostro amore a una donna straordinaria e a una collega a cui vogliamo davvero tanto bene. Un abbraccio da parte nostra a lei e a tutta la sua famiglia, non si può morire così a 18 anni“, ha aggiunto.

Prima di Alberto Matano altre conduttrici Rai hanno voluto mandare un forte abbraccio ad Andrea Delogu: Antonella Clerici e Caterina Balivo, nei rispettivi programmi quotidiani, hanno espresso vicinanza e sostegno alla collega. E lo stesso è accaduto tra gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle.

Barbara D’Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini e tanti altri non hanno esitato a condividere parole di conforto sui social per la Delogu dopo la morte del fratello.

Le parole di Milly Carlucci sulla morte del fratello di Andrea Delogu

In collegamento a La Vita in Diretta è intervenuta anche Milly Carlucci, che ha così rotto il silenzio sulla morte di Evan Delogu.

“Ieri è stata una giornata tristissima, un clima di collettiva sofferenza“, ha ammesso Milly. Ha poi rivelato di essersi sentita con Andrea dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico ma “non ci sono parole per descrivere quando accaduto, non riesco neppure a immaginare. Qualcosa di agghiacciante, la vita è piena di tranelli”.

Ha dunque sottolineato “la crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti, siamo come dei circensi. Noi vogliamo portare nelle case il sorriso della speranza”.

Ballando con le Stelle andrà regolarmente in onda sabato primo novembre. Chi sperava in una pausa per rispetto del dolore di Andrea resterà deluso. Non è ancora chiaro, però, se la Delogu ci sarà o meno. Ad oggi la 43enne ha preferito non proferire parola.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!