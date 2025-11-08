Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Svelato finalmente il futuro di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle. La conduttrice tornerà presto in pista in coppia con Nikita Perotti dopo la tragica morte del fratello diciottenne Evan. A dare l’annuncio è stata Milly Carlucci, che ha però precisato che la concorrente dalla fulva chioma è a rischio eliminazione.

Quando torna Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Andrea Delogu ha deciso di tornare in pista a Ballando con le Stelle. Chiusa nel riserbo più assoluto dopo la morte del fratello Evan, la conduttrice e speaker radiofonica ha scelto di continuare il suo percorso nel dancing show di Rai 1 dove si è distinta fin dall’esordio come una delle concorrenti più brave.

Come confermato da Milly Carlucci, il rientro di Andrea Delogu è previsto nella puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 15 novembre. Esattamente a due settimane dall’ultima volta che l’abbiamo vista ballare insieme a Nikita Perotti. Ma il rientro sarà tutt’altro che semplice.

Come spiegato dalla Carlucci, la Delogu finirà allo spareggio insieme alle altre due coppie che hanno ottenuto il punteggio più basso nella puntata precedente. Una decisione a quanto pare presa perché sostanzialmente Andrea si è momentaneamente ritirata seppur per cause di forza maggiore.

La 43enne dovrà dunque combattere per riprendere a tutti gli effetti il suo posto nel varietà del sabato sera.

Come sta Andrea Delogu dopo la morte del fratello

Andrea Delogu sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo la morte improvvisa del fratello si è chiusa in un comprensibile silenzio, scegliendo di prendersi del tempo per elaborare il dolore lontano dai riflettori. Non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sull’accaduto.

Il giovane Evan, figlio del secondo matrimonio del padre di Andrea, era molto legato alla sorella maggiore. In più occasioni la presentatrice aveva parlato del loro rapporto, pieno di affetto e complicità nonostante la differenza d’età. Per lei era quasi un figlio, come confidato dall’amico Alberto Matano.

La sua perdita ha profondamente scosso Andrea, che ha annullato tutti gli impegni professionali, compresa la partecipazione a Ballando con le Stelle.

La Rai e Milly Carlucci hanno espresso il massimo rispetto per la sua decisione, lasciandole piena libertà di scegliere i tempi del suo ritorno. E ora c’è finalmente una data: in settimana Andrea riprenderà gli allenamenti con Nikita Perotti, che è sempre rimasto al suo fianco.

Tra i due è nato fin da subito un feeling speciale: secondo qualcuno molto più che una semplice amicizia e un rapporto professionale. Ma il ballerino ha assicurato che con Andrea c’è solo un profondo affetto e tanta stima e nulla più.

Chi conosce bene la Delogu sa che sta affrontando questo momento con la forza che l’ha sempre contraddistinta, quella di una donna che non ha mai avuto paura di mostrarsi fragile, autentica, vera.

Il pubblico, che negli anni l’ha vista ridere, scherzare e commuoversi in diretta, ora la aspetta con affetto e immenso rispetto, pronto ad accoglierla quando tornerà a Ballando con le Stelle ma anche a La Porta Magica, il daily che conduce ogni giorno su Rai2. Perché ci sono dolori che non si superano, ma che si impara a portare con sé.

