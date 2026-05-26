Re Carlo a Sandringham: nessun contatto con il fratello Andrea

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Andrea e Carlo

Re Carlo si è concesso qualche giorno di vacanza nella sua tenuta di Sandringham, a poca distanza dall’attuale abitazione di suo fratello Andrea, ma non ci sarà nessun contatto con lui.

Secondo quanto riferito, Carlo è arrivato domenica 24 maggio al Wood Farm Cottage, la sua residenza nel Norfolk, la stessa proprietà isolata dove Andrea è stato temporaneamente alloggiato dopo lo sfratto da Royal Lodge a Windsor.

Re Carlo, nessun incontro con Andrea

Anche se Carlo si trova a poca distanza dal fratello, non avrà nessun contatto con lui. Il Re si tratterrà in campagna per qualche giorno per riposarsi dopo la trasferta in Irlanda del Nord con Camilla, dove si è divertito a sperimentare vari strumenti e ad assaggiare i prodotti locali.

Mentre i Sovrani erano a Belfast, la posizione di Andrea si è aggravata. Infatti, ora è indagato per presunti abusi sessuali.

Carlo ha decisamente preso le distanze dal fratello, anche se è stato accusato di essere stato troppo morbido e accondiscendente nei suoi confronti. Infatti, non lo ha subito allontanato e cacciato di casa quando emerse che pagava un affitto irrisorio e non si occupava del mantenimento del Royal Lodge. Soprattutto, l’opinione pubblica considerava sconveniente che avesse ancora numerosi privilegi, sebbene non svolgesse più alcuna attività per la Corona, in conseguenza dei suoi legami con Epstein.

Solo quando il caso è scoppiato, il Re ha preso provvedimenti severi nei confronti di Andrea, arrivando finalmente a sfrattarlo e a privarlo dei titoli e privilegi nobiliari.

A questo punto ogni incontro col fratello è da escludere categoricamente, anche perché la Monarchia deve rimanere totalmente estranea alla vicenda Epstein.

Andrea, scandalo al Royal Ascot

Accanto a quella per presunti abusi sessuali, dopo che una donna ha dichiarato di essere stata portata nella casa di Epstein a Windsor per scopi sessuali, la polizia sta indagando su Andrea anche per l’accusa di comportamento inappropriato nei confronti di una donna al Royal Ascot.

Secondo il Sunday Times, il fatto sarebbe avvenuto all’ippodromo del Berkshire nel 2022. Ascot è uno degli eventi chiave del calendario della famiglia reale e quell’anno vi partecipò anche la defunta Regina Elisabetta II.

La scorsa settimana, la polizia ha lanciato un appello pubblico, esortando chiunque avesse “informazioni rilevanti” a farsi avanti. Stando alle dichiarazioni di un alto funzionario, questa mossa potrebbe rappresentare “l’ultima possibilità” nell’indagine in corso. Andrea ha sempre negato ogni accusa.

L’ex Principe oggi vive in totale isolamento a Marsh Farm, una casa colonica con cinque camere da letto, dove è stata rafforzata la sorveglianza. Andrea non ha più visto le figlie Eugenia e Beatrice e l’ultima volta che è stato fotografato insieme all’ex moglie Sarah Ferguson è stato nel settembre 2025.