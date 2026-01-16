Andrea inizia il trasloco: Sarah Ferguson non lo seguirà a Marsh Farm

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sta per aprirsi un nuovo capitolo nella vita di Andrea Mountbatten‑Windsor, l’ex Prince Andrew del Regno Unito. Dopo anni di residenza a Royal Lodge, la grande dimora reale vicino al castello di Windsor che occupava da tempo, traslocherà in una nuova casa nella tenuta di Sandringham, denominata Marsh Farm. Il trasloco, appunto, sarebbe già iniziato e avrebbe portato con sè anche scelte importanti.

Dove andrà a vivere Andrea e la scelta di Sarah Ferguson

Il cambio di residenza infatti arriva in un momento particolarmente delicato per l’ex duca di York, segnato da ripercussioni personali e istituzionali legate al caso di Epstein. Il primo cambiamento importante arriva da Sarah Ferguson. L’ex moglie, nonostante il divorzio, aveva scelto di continuare a vivere con Andrea. Ora però le cose cambieranno. Sarah infatti avrebbe già rivelato che non si trasferirà con lui nella nuova proprietà, scegliendo invece di cercare un’abitazione diversa e mettendo fine della convivenza.

Dopo la decisione di lasciare Royal Lodge, dove Andrew ha abitato per oltre 20 anni, sono già iniziati i preparativi per il suo trasferimento a Marsh Farm, una casa situata nella storica tenuta di Sandringham nel Norfolk, di proprietà di Re Carlo III. La proprietà, molto più piccola e piuttosto modesta rispetto alla sua precedente residenza, è attualmente in fase di ristrutturazione e potenziamento della sicurezza, con l’installazioni di recinzioni e telecamere. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, nei pressi di Royal Lodge sono già stati avvistati mezzi per il trasloco e i lavori di rinnovamento per preparare il nuovo alloggio sarebbero quasi completati.

E se Andrea si trasferirà a Marsh Farm, lontano da tutti, sembra che Sarah Ferguson sia decisa a pendere casa nella zona di Windsor. Non solo, Fergie starebbe anche valutando l’ipotesi di trasferirsi in Portogallo, scegliendo di separarsi definitivamente dall’ex marito.

Il caso Epstein e i timori di Re Carlo III

Questa svolta nella vita di Andrea non può essere compresa pienamente senza considerare il contesto più ampio che l’ha preceduta: lo scandalo legato a Jeffrey Epstein. Epstein, finanziere statunitense condannato per gravi reati sessuali e traffico di minorenni, è stato al centro di vaste indagini e controversie. Il nome di Andrew è stato più volte tirato in causa in relazione alla sua amicizia con Epstein e alle accuse avanzate da Virginia Giuffre, che lo ha accusato di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era ancora minorenne. Le accuse sono state documentate in più contesti e raccontate in un libro, causando una forte pressione mediatica e istituzionale nei confronti della Casa Reale britannica.

Nel ottobre 2025, Re Carlo III, ha scelto di privare formalmente Andrea dei suoi titoli reali, incluso quello di principe e l’appellativo di Sua Altezza Reale. Gli ha inoltre chiesto di lasciare la sua storica residenza reale. Questa misura senza precedenti è stata motivata dalla volontà del re di proteggere l’istituzione monarchica dalle continue tensioni e critiche legate alla vicenda Epstein, segnando una netta separazione tra l’ex membro della famiglia reale e le funzioni pubbliche e privilegiate normalmente associate ad un principe.