Virginia Giuffre, la famiglia: “Troppo da sopportare”. Il Principe Andrea esiliato

Fonte: IPA Principe Andrea

Virginia Giuffre si è tolta la vita, quella stessa vita che aveva trascorso lottando per ottenere giustizia. “Il mondo ha perso una guerriera feroce”, ha detto la famiglia: Virginia, che aveva 41 anni, voleva giustizia. Ma, sulla strada per ottenerla, ha pagato un prezzo troppo alto: “Abbiamo perso nostra sorella. I suoi figli hanno perso la madre, e sua madre ha perso sua figlia”, ha rivelato la cognata Amanda Roberts. Intanto, il Principe Andrea è esiliato dopo le accuse della Giuffre: per lui, non si prospetta un ritorno alla vita pubblica. E a non volerlo sono proprio William e Kate, che non gli perdonano il passato.

Virginia Giuffre si è tolta la vita, parla la famiglia

Non poche settimane fa Virginia Giuffre aveva detto di essere in fin di vita dopo essere stata investita: “Sono entrata in insufficienza renale. Mi hanno dato quattro giorni di vita, trasferendomi in un ospedale specializzato in urologia”. Poco dopo, aveva accusato il marito Robert Giuffre di abusi: è stata sposata con l’uomo per 22 anni.

“Sono riuscita a difendermi da Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein, che hanno abusato di me e mi hanno trafficata. Ma non sono riuscita a sfuggire alla violenza domestica nel mio matrimonio fino a poco tempo fa. Dopo l’ultima aggressione fisica di mio marito, non posso più rimanere in silenzio”. A parlare, ora, è la famiglia: Amanda Giuffre, cognata di Virginia, ha detto a People che ormai il dolore fisico e mentale era troppo forte, come un veleno si era insinuato in lei, un’esistenza spezzata sin dalla tenera età.

“Quando passi quello che ha passato lei per tutta la vita, non è finita quando il processo è finito. Stai ancora lottando per il resto della tua vita. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per portare avanti la sua eredità e continueremo a sostenere i sopravvissuti in tutto il mondo”, la famiglia prenderà in mano l’organizzazione fondata dalla Giuffre, Speak Out, Act, Reclaim per offrire supporto alle vittime di abusi sessuali.

Il Principe Andrea esiliato

Virginia Giuffre è morta il 25 aprile: nel 2009, adottando lo pseudonimo “Jane Doe 102”, ha avviato una causa civile contro Jeffrey Epstein; nel 2021, ha presentato invece un’azione legale contro il Principe Andrea, per abusi sessuali risalenti a quando aveva 17 anni. Uno scatto di loro testimonia l’incontro: risale al 2001, a Londra. Più volte il Principe Andrea ha messo in dubbio l’autenticità della foto: è stato comunque esiliato dalla Famiglia Reale, che non lo ha mai perdonato.

Il Principe è stato rimosso dagli incarichi Reali, allontanato non solo dal fratello Carlo, ma anche da Anna e da Edoardo. Due figure senior della Famiglia Reale, poi, rimangono fermamente convinte della loro posizione: Kate e William. William è restio a trascorrere del tempo in pubblico (ma non solo) al fianco dello zio Andrea, che è stato “bandito dalla vita pubblica dopo aver gettato disonore sulla Monarchia”, riferisce il Mirror. Ad oggi, gli è solo concesso di prendere parte agli eventi pubblici della famiglia, come è accaduto a Pasqua. Ma, casualmente, William e Kate non erano presenti.