Morta suicida Virginia Giuffrè, la donna che accusò di abusi il Principe Andrea

Fonte: IPA Principe Andrea

Virginia Giuffrè è morta. Si è tolta la vita a Brisbane, in Australia, lasciando dietro di sé non solo una famiglia spezzata dal dolore, ma anche un vuoto profondo nella battaglia per i diritti delle vittime di abuso. La notizia della sua scomparsa, rilanciata oggi da fonti ufficiali dopo l’annuncio della famiglia, arriva inaspettata ma dopo una serie di problemi che si erano riscontrati negli ultimi tempi in cui aveva anche dichiarato di avere i giorni contati.

Aveva solo 41 anni e un passato che pesava come un macigno. Il suo nome era balzato alle cronache globali dopo che aveva denunciato Jeffrey Epstein e il Principe Andrea d’Inghilterra, rivelando le oscure trame di un sistema di sfruttamento sessuale che coinvolgeva alcuni tra i più potenti della Terra. Ora che Virginia Giuffrè è morta, ci si interroga su quanto realmente pesi il coraggio, su quanto possa costare dire la verità.

Un passato segnato dal dolore

La storia di Virginia Giuffrè non è mai stata solo una notizia di cronaca: era un grido che sfidava il silenzio. Nata in California, a Sacramento, cresciuta tra mille difficoltà, aveva trovato in Australia una nuova casa, un nuovo inizio. Ma il passato non si cancella facilmente. Le cicatrici lasciate dagli abusi subiti durante l’adolescenza, la pressione mediatica incessante, le battaglie legali estenuanti: tutto si era sommato, come una fitta nebbia che non si dirada.

Virginia Giuffrè non è stata solo una vittima, è anche il simbolo di una lotta impari contro poteri enormi. Aveva scelto di parlare quando tacere sarebbe stato più facile, aveva scelto di affrontare non solo i suoi carnefici ma anche l’opinione pubblica, le insinuazioni, i sospetti. E in questa battaglia aveva perso molto: serenità, anonimato, forse anche la speranza di una vera rinascita. La notizia della morte di Virginia Giuffrè è stata confermata dalla Polizia del Queensland, che ha escluso il coinvolgimento di terze persone.

Fonte: IPA

La posizione del Principe Andrea

“Si è suicidata nella sua fattoria dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi e traffico sessuali”, scrive la famiglia margine dell’annuncio della sua tragica scomparsa. Virginia Giuffrè se ne va come la principale accusatrice del multimilionario caduto in disgrazia Jeffrey Epstein e del Principe Andrea. Il figlio della Regina Elisabetta II, che oggi non fa più parte della Famiglia Reale come royal worker, ha sempre negato il suo coinvolgimento ma ha evitato il processo corrispondendo una grossa somma che l’ha messo al sicuro da eventuali condanne.

“Alla fine il peso degli abusi è così pesante che per Virginia è diventato insopportabile gestirlo”, ha spiegato la famiglia, che la ricorderà per il suo coraggio e per lo spirito amorevole che ha sempre espresso nonostante le grandi difficoltà affrontate durante la sua breve vita. Lascia tre figli, Christian, Noah ed Emily, e una cara amica che da lei ha imparato il valore del coraggio di denunciare le ingiustizie subite: il suo avvocato Sigrid McCawley. “Il suo coraggio mi ha spinto a lottare con più forza, e la sua forza era impressionante”, aveva detto.