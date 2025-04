Re Carlo, il Principe Andrea alla messa di Pasqua dopo gli scandali

Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

Il Principe Andrea ha partecipato alla tradizionale funzione di Pasqua, quasi a “sorpresa”, considerando che non ha preso parte alla funzione natalizia, a cui erano presenti William e Kate. Ora, questa volta, ha fatto discutere l’assenza del Principe e della Principessa del Galles al fianco di Re Carlo e della Regina Camilla, oltre che l’arrivo del Principe Andrea: nonostante tutto, i rapporti del Principe caduto in disgrazia con il fratello Carlo e il nipote William sono ai minimi storici dopo gli scandali.

Re Carlo, il Principe Andrea alla messa di Pasqua: forti polemiche

Era il figlio “prediletto” della Regina Elisabetta: oggi il Principe Andrea è considerato un “problema” dalla Famiglia Reale, al pari del Principe Harry, dopo gli scandali legati al Caso Jeffrey Epstein. Raramente Andrea si mostra in pubblico, ecco perché ogni sua partecipazione agli eventi importanti fa discutere. E di certo la sua presenza si va ad aggiungere all’assenza pesante di Kate e William alla messa di Pasqua.

Il rapporto di Andrea con la famiglia, inclusi il Re e William, rimangono “incredibilmente tesi”, in particolare dopo una serie di “incidenti” che hanno causato non poco imbarazzo. Per Re Carlo e la Regina Camilla, la tradizione della funzione di Pasqua è importante: a loro si sono uniti anche la Principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence, il Principe Edoardo con la moglie Sophie e il Principe Andrea con l’ex moglie Sarah Ferguson. Presenti anche le figlie di Andrea con i rispettivi mariti, ovvero la Principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi e la Principessa Eugenia con Jack Brooksbank.

L’apparizione fa discutere

Il Principe Andrea si è dimesso dagli incarichi pubblici nel 2019, dopo l’intervista alla BBC sul suo presunto legame nel Caso Epstein. Il Duca di York ha negato qualsiasi illecito: ogni tanto, soprattutto durante gli eventi familiari, prende parte a questi momenti, anche se ogni volta vengono alimentate forti polemiche. Per il Re, poi, non è un momento facile: ha acconsentito all’assenza di Kate e William alla funzione, ma sta continuando il suo trattamento contro il cancro e non poche settimane fa è stato ricoverato per qualche ora a causa degli effetti collaterali della terapia.

Non sono trapelate presunte tensioni alla messa di Pasqua, in ogni caso: il Re e la Regina si sono presentati sorridendo e salutando la folla. La Regina Camilla era in splendida forma: ha indossato un completo azzurro polvere, un abito-cappotto con dettagli intricati e un cappello dello stesso colore. Si è diretta verso la chiesa, prima della funzione, in modo raggiante, nonostante la presenza di Andrea.

Alcuni esperti hanno avanzato, inoltre, l’ipotesi di un ritorno come membro attivo della Famiglia Reale. Per quanto il rapporto con Carlo sia teso, il Re non vuole che il fratello venga “emarginato”. La scelta di concedergli di unirsi alla Pasqua è stata una “dimostrazione di unità familiare”. William, però, non sarebbe d’accordo, perché lo ha sempre visto, negli ultimi anni, come una “minaccia” per la Monarchia. Una differenza di vedute che potrebbe causare non pochi problemi con Re Carlo.