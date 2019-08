Tiberio Timperi svela la verità sul rapporto con Francesca Fialdini

editato in: da

Tibero Timperi dice basta ai pettegolezzi e svela la verità sul suo rapporto con Francesca Fialdini.

I due hanno presentato insieme La Vita in Diretta e per tutto il periodo della conduzione si è parlato di una forte tensione fra i presentatori, impegnati in discussioni e battibecchi arrivati spesso anche di fronte alle telecamere. Nella prossima stagione televisiva i giornalisti non faranno più coppia in tv, ma saranno in altri programmi.

Al loro posto Lorella Cuccarini e Alberto Matano che dal 9 settembre sfideranno Barbara D’Urso. Tiberio Timperi invece tornerà a condurre UnoMattina in Famiglia insieme a Monica Setta, mentre Francesca Fialdini sarà al timone di A ruota libera, un nuovo format che andrà in onda la domenica pomeriggio al termine di Domenica In di Mara Venier.

Raccontando l’esperienza televisiva de La Vita in Diretta, Timperi ha risposto a tono ai gossip che descrivevano la coppia di conduttori come in lite continua. “Quando uno è anche amico sul posto di lavoro, magari è più facile scontrarsi – ha svelato a Nuovo Tv -, ma c’è sempre l’amicizia di fondo. Francesca e io ci siamo confrontati e scontrati su alcune cose. Questo non ha tolto nulla al nostro rapporto, anzi: l’ha reso ancora più robusto”.

“Purtroppo ci sono persone che amano rimestare nel torbido e s’inventano anche cose non dette – ha raccontato Tiberio -. Non siamo mai stati cane e gatto. Se vi piace creare rivalità che non ci sono andate avanti voi, da soli. Non è questa la realtà, si tratta solo di una fantasia”.

Qualche tempo fa anche Francesca Fialdini aveva detto la sua sul rapporto con il collega. “Noi siamo stati veri – aveva spiegato -. Anche a casa si litiga, poi però le persone intelligenti fanno pace e noi l’abbiamo fatto”.

In quell’occasione la giornalista aveva anche rivelato di avere un nuovo amore. “Il programma mi ha fatto conoscere la persona di cui sono pazza – aveva detto -. Lui è un telespettatore molto speciale, prima o poi riuscirò anche a parlarne… gli amori vanno un po’ custoditi: per ora voglio tenermi tutto per me…”