Tiberio Timperi su La Vita in Diretta: “Il peggior capitolo della mia carriera”

IPA Il giornalista e conduttore Tiberio Timperi

Tiberio Timperi è un veterano della televisione. Alle spalle una carriera ricca e variegata che, nei prossimi mesi, lo vedrà protagonista di un nuovo capitolo, alla conduzione di UnoMattina News insieme alla giornalista Maria Soave. Tanto da raccontare, tanto da dire. Anche togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, come ha fatto nell’ultima intervista rilasciata a Il Messaggero, dove ha parlato – tra le varie cose – de La Vita in Diretta, definendolo “il peggior capitolo della mia carriera”.

Tiberio Timperi e l’esperienza a La Vita in Diretta

L’approdo a La Vita in Diretta nel settembre 2018, dopo Marco Liorni, ha segnato un significativo cambiamento nella carriera di Tiberio Timperi, abituato alla televisione del mattino. Il passaggio a un format pomeridiano così ben consolidato ha rappresentato, senza dubbio, una bella sfida per il giornalista. Ma, a quanto pare, non è stata un’esperienza del tutto positiva.

“I programmi storici della Rai li ho fatti tutti. Qualcuno con più soddisfazione, altri con meno – ha spiegato nell’ultima intervista a Il Messaggero -. La Vita in Diretta su Rai 1, il peggior capitolo della mia carriera. Troppa cronaca nera, troppa morbosità. Quella roba non fa per me, tant’è vero che da allora non l’ho mai più rivisto. La TV italiana sembra un mattinale della questura”.

“Non vale tutto per fare ascolti“, ha ammesso: “Mi domando fino a che punto è lecito parlare in quel modo di cronaca nera in TV. Quante coltellate, quanti colpi di mattarello, quante forbiciate… Si rischia di inquinare un’intera società”.

Nulla a che vedere con le presunte tensioni con la collega e co-conduttrice Francesca Fialdini, che ai tempi sono state argomento piuttosto battuto tra giornali e siti di gossip. Tensioni che lui stesso aveva sminuito, ironizzando – “Non è così, credetemi sul mio onore, non è così. Perché io e Francesca non litighiamo ogni tanto, tutti i giorni, tutti i momenti!” -, ma che la Fialdini successivamente aveva confermato, ridimensionando l’accaduto.

“All’inizio della stagione mi sono un po’ scontrata con lui. Ci conoscevamo e siamo amici, ma non lavoravamo insieme da tanto e ci sono state tensioni. (…) Ci siamo chiariti e ora va a meraviglia. Tiberio è una persona buona e generosa. Si commuove facilmente e questo lo rende un po’ vulnerabile, cosa che per me è un pregio, non un limite”, aveva detto a Confidenze.

La nuova conduzione di UnoMattina News

Dopo l’addio a I Fatti Vostri con la “benedizione” di Michele Guardì – “Con lui finisce la collaborazione, non l’amicizia: mi considera il suo figlioccio” -, per Tiberio Timperi inizia un nuovo capitolo professionale, alla conduzione del contenitore d’informazione UnoMattina News.

“Sono ansioso, quindi – per essere in studio alle 6.30 – metterò la sveglia alle quattro. Di buono c’è che a quell’ora troverò la via Flaminia sgombra. Che faticaccia… Anche questa è una nuova sfida”, ha raccontato. E promette una conduzione meno “morbosa”, “senza insistere sugli effettacci. Oggi in certi programmi Tv non si capisce più cos’è il male e cos’è il bene, quando invece dovrebbe essere molto chiaro”.

Intanto è tornato a uno dei suoi primi amori, la radio privata in cui ha iniziato oltre 40 anni fa, Rtr 99, “che all’epoca si chiamava Radio Jolly Stereo, dove iniziò anche Jovanotti, un’emittente macroregionale che oggi dà lavoro a tanti ex dipendenti Rai”.