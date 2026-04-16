Il palinsesto estivo 2026 della Rai: Elisa Isoardi esclusa, Montrucchio batte Valentina Bisti

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IPA Elisa Isoardi

Come sarà il palinsesto estivo della Rai? Secondo le ultime indiscrezioni le decisioni riguardo i programmi e i conduttori sarebbero già state prese. Qualcuno l’avrebbe spuntata, come Flavio Montrucchio, che condurrà Estate in Diretta con Emma D’Aquino, altri invece dovranno accontentarsi, come Elisa Isoardi che non avrà maggiore spazio dopo il successo della sua trasmissione.

L’estate in tv della Rai: Montrucchio a Estate in Diretta

Partiamo da Estate in Diretta dove a condurre non ci saranno due donne, come era stato ipotizzato qualche tempo fa, ma la coppia composta da Emma D’Aquino e Flavio Montrucchio. Quest’ultimo avrebbe superato la concorrenza della giornalista e conduttrice Valentina Bisti.

L’appuntamento è per il prossimo 29 giugno quando ripartirà la trasmissione, in tempo per il saluto de La vita in diretta condotta da Alberto Matano che il 26 giugno saluterà il pubblico per concedersi la consueta pausa estiva.

Elisa Isoardi invece non si allungherà alle ore 14:00 prendendo il posto de La volta buona, il fortunato programma di Caterina Balivo. Il programma Bar centrale, condotto dalla Isoardi dunque non guadagnerà più spazio, nonostante i buoni ascolti. “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato e questo mi fa molto bene anche sul lavoro – aveva detto lei qualche tempo fa, definendosi come una aziendalista e svelando di non sognare le nozze . – Io sono sposata con la Rai: farò 20 anni ad agosto”.

Alessandro Greco e Carolina Rey invece guideranno Unomattina Estate, insieme a loro ci sarà la giornalista Paola Cervelli del Tg1. Nella versione news della trasmissione invece Tiberio Timperi e Maria Soave lasceranno spazio a Greta Mauro e Gianpiero Scarpati.

I palinsesti estivi Rai 2026: cosa vedremo

L’estate della Rai sarà un insieme di intrattenimento, grandi eventi e tantissime proposte culturali, grazie ad un’offerta molto articolata che accompagnerà per tutta la stagione calda il pubblico. Si parte dai Mondiali di calcio che fra giugno e luglio di certo catalizzeranno l’attenzione degli appassionati di sport, nonostante l’eliminazione della Nazionale Italiana.

Il prime time di Rai 1 inoltre proporrà serate evento, programmi di intrattenimento e show musicali. A partire da L’Eredità Estate, una nuovissima versione del celebre quiz preserale, non mancherà poi il programma Summer Hits, seguito da eventi speciali come La notte dei fiori, Cremonini Live al Circo Massimo, La notte dei serpenti e la tradizionalissima Partita del Cuore.

Immancabili le serate celebretaive con I volti della Repubblica e Viva l’Italia – La notte dell’Unesco. Alberto Angela terrà compagnia ai telespettatori con Noos – L’avventura della conoscenza, accompagnato da documentari e docufiction fra cui Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro e In arte Mogol.

Ricca pure la proposta di Rai 2 con Solo per Amore condotto da Monica Setta, affiancato da tante fiction e serie tv anche straniere. Rai 3 dedicherà come sempre ampio spazio all’approfondimento con trasmissioni come Filorosso, Che ci faccio qui di Domenico Iannacone, Un giorno in Pretura e Fattore Umano. Ci saranno inoltre gli speciali de La notte della Taranta.