Elisa Isoardi torna single, è già finita con Ernesto Iaccarino

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono lasciati: a dare l'annuncio lo chef stellato, che ha frequentato la conduttrice Rai per neppure due anni

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elisa Isoardi

La storia d’amore tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è giunta al termine. A darne notizia è stato lo chef stellato attraverso un post sui social, in cui ha annunciato la fine della relazione con la conduttrice Rai dopo circa quattordici mesi insieme. Un annuncio che ha stupito un po’ tutti e che l’ex compagna di Matteo Salvini non ha ancora commentato.

Perché Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono lasciati

Ernesto Iaccarino ha comunicato la rottura con Elisa Isoardi su Instagram, con un selfie insieme alla presentatrice piemontese.

“Elisa, grazie per questi 14 mesi vissuti insieme! Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima”, ha scritto.

Una dichiarazione che lascia intendere che la separazione sia avvenuta senza polemiche, nel segno del rispetto reciproco. Anche se nessun commento è ancora arrivato da parte della Isoardi.

E qualche follower non ha apprezzato questa mossa da parte dello chef: “Per una persona così riservata come te, Ernesto, un post su un profilo praticamente professionale suona alquanto strano. Bastava far pubblicare la notizia sui numerosi settimanali che entrambi seguite e su cui siete stati”, ha fatto notare un fan.

Mentre un altro ha chiesto: “Scusa, non glielo potevi dire di persona anziché scriverlo su un post pubblico?”. Una domanda alla quale lo stesso Iaccarino ha replicato: “Fatto prima di persona”. La scelta è dipesa dunque da Ernesto?

La storia d’amore tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino

Il legame tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è sbocciato in maniera riservata, con le prime indiscrezioni circolate nella primavera del 2025. I due sono stati avvistati soprattutto in Campania, tra la Costiera Amalfitana e Nerano, dove si trova lo storico ristorante di famiglia dello chef.

Con il tempo la loro relazione è diventata nota, ma sempre gestita con la massima discrezione. Le apparizioni sui social e sulle riviste di cronaca rosa sono rimaste piuttosto limitate, lontane dalle dinamiche mediatiche più invasive. La passione comune per la cucina e la gastronomia ha rappresentato uno dei punti di sintonia principali, rafforzando il legame tra vita privata e interessi professionali.

In alcune interviste recenti, la Isoardi ha parlato di un periodo di serenità sentimentale, sottolineando la volontà di proteggere la propria sfera privata.

“Con Ernesto sto bene, sono felice. Sto vivendo un legame di serenità, stima e rispetto. E, novità per me, di condivisione e confronto giorno per giorno. – ha raccontato solo lo scorso dicembre – Non ero abituata a condividere le mie idee, le scelte, le dinamiche del quotidiano. Sceglievo per me, decidevo in autonomia, e poi vivevo il rapporto. Erano cose distinte. Oggi mi accorgo che non è così. Che mi piace parlare e confrontarmi con il mio compagno”.

Poi, a quanto pare, qualcosa si è spezzato. L’annuncio social di Iaccarino, seppur improvviso, racconta di una separazione avvenuta senza rancori, con l’obiettivo condiviso di valorizzare la crescita personale. Resta il ricordo di un rapporto durato poco più di un anno, caratterizzato dalla riservatezza e dalla condivisione di esperienze.