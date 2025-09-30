Elisa Isoardi parla per la prima volta dell’amore con Ernesto Iaccarino: “È arrivato al momento giusto”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

La rivedremo presto sul piccolo schermo con un format tutto nuovo, ma per Elisa Isoardi è un grande momento di rinascita, anche personale. Da qualche mese ha infatti è legata allo chef Ernesto Iaccarino e per la prima volta la conduttrice ha parlato apertamente della loro storia d’amore, spendendo parole al miele per il suo nuovo compagno.

Elisa Isoardi, le parole d’amore per il fidanzato Ernesto Iaccarino

È un momento d’oro per Elisa Isoardi: dal 4 ottobre la ritroveremo in tv al timone di un nuovo programma, Bar Centrale, nuovo people show di Rai1 che andrà a sostituire Sabato in diretta, spin-off de La vita in diretta. E mentre la vita professionale la sta mettendo di fronte a una nuova ed entusiasmante sfida, anche quella sentimentale non potrebbe andare meglio.

La conduttrice infatti è legata da qualche tempo allo chef Ernesto Iaccarino: i due stanno insieme dallo scorso marzo, anche se fino ad oggi la storia non era mai stata ufficializzata dai diretti interessati. La coppia è stata paparazzata insieme in più di un’occasione, ma adesso è stata la stessa Isoardi a parlare apertamente, per la prima volta, della relazione con il suo nuovo compagno, raccontando sulle pagine di Confidenze il loro primo incontro e come l’amore le abbia fatto ritrovare la serenità.

“Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. Ci siamo incontrati e piaciuti da adulti, da persone mature, quando le cose vengono vissute più che raccontate. Abbiamo un bellissimo equilibrio e siamo innamorati“, ha svelato ai microfoni del giornale. E ha ammesso che l’amore è arrivato quando ormai nel suo cuore non c’era più speranza: “In questi anni ho fatto un lungo lavoro su me stessa per trovare la serenità e con la psicoterapia ci sono riuscita. E proprio quando l’ho trovata ho incontrato Ernesto, al momento giusto. La nostra è una relazione bella e pulita, sto benissimo”.

A unirli, oltre alla cucina, sono stati i valori: “Ognuno ha il suo mondo lavorativo e non interferiamo, ci mancherebbe, però penso che le persone si incontrino anche perché si riconoscono nei valori, così è stato per noi”.

Chi è Ernesto Iaccarino

Titolare e chef del rinomato ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui due Golfi a Sorrento, Ernesto Iaccarino ha portato il ristorante di famiglia all’eccellenza, conquistando tre stelle Michelin e aprendo numerosi locali sparsi per il mondo. Da qualche mese è al fianco di Elisa Isoardi, che solo da poco tempo si è aperta di nuovo all’amore.

“Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare. Non sono una preda! Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare”, aveva raccontato.

Solo qualche tempo fa si era sbilanciata sulla sua nuova relazione, dichiarando al Corriere della Sera: “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio”.