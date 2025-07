Elisa Isoardi chiede scusa per la foto con Matteo Salvini condivisa per ufficializzare la rottura. Oggi è felice al fianco dello chef Ernesto Iaccarino

IPA Salvini-Isoardi: l'addio nel 2021

Elisa Isoardi è uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della televisione: dopo Linea Verde Italia, per lei è il momento di aprire il Bar Centrale, il nuovo people show che conduce su Rai1 a partire dall’autunno 2025. Sentimentalmente, è un periodo di certo sereno: oggi è legata allo chef Ernesto Iaccarino, su cui non si è sbilanciata più di tanto durante l’intervista al Corriere della Sera. Dove, però, ha chiesto “scusa” per la foto con Matteo Salvini del 2018, un “reato in prescrizione”.

Elisa Isoardi, le parole sulla foto con Matteo Salvini

Un amore durato cinque anni: Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono detti addio nel 2018. La conferma della rottura, all’epoca, è arrivata in modo “insolito”, soprattutto considerando il profilo politico di Salvini. Uno scatto, lui senza maglietta, lei in accappatoio, a letto insieme, condiviso sul profilo Instagram dalla Isoardi. A riguardo, ha detto: “Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni”. Si sono incrociati – forse – una volta, nei corridoi Rai. Un saluto, nulla di più.

Oggi, però, la Isoardi è felice in amore: al suo fianco, infatti, c’è lo chef Ernesto Iaccarino da diversi mesi. Per il momento nessuno dei due aveva commentato la liaison, prima un’indiscrezione e poi ufficializzata con scatti della loro vacanza (e dalle parole dell’ex moglie di lui). In effetti, nemmeno al Corriere ha voluto svelare molto di più. “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio”. Evidentemente ha imparato dal passato, propendendo per una maggiore discrezione. La coppia si frequenta ormai da mesi, e si è conosciuta in gran segreto: solo dopo tempo sono arrivate le prime indiscrezioni.

La conduzione di Sanremo: “È il sogno di tutti”

La Isoardi ha un sogno nel cassetto, ovviamente, e riguarda la conduzione del palco più difficile di tutti. “Sanremo. È il sogno di tutti. È il punto d’arrivo che i bravi conduttori fanno diventare un nuovo punto di partenza”. Chissà: magari Carlo Conti potrebbe accogliere la volontà della Isoardi di mettersi in gioco e chiamarla come co-conduttrice. Per la Isoardi, è tempo in ogni caso di guardare al futuro: dopo Linea Verde Italia torna con un nuovo programma, ovvero Bar Centrale, people show che conduce tutti i sabati pomeriggi su Rai1 a partire dall’autunno, dalle 14 alle 15.

Di Bar Centrale è autrice e conduttrice. “Faremo un riassunto delle notizie della settimana e poi dei collegamenti con bar e circoli dei paesi, per ascoltare il punto di vista di chi le notizie le vive sulla propria pelle. Il contatto con la gente comune l’ho imparato da mia nonna”. Si è detta anche “sposata” con la Rai, dove ad agosto farà ben 20 anni di carriera. E a questo proposito ammette che non rifarebbe l’Isola dei Famosi: “Perché mi sembra un tradimento rispetto alla Rai. Io sono aziendalista dentro”.