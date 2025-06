Elisa Isoardi e lo chef Ernesto Iaccarino, vacanza romantica: tutti i dettagli

Elisa Isoardi e lo chef Ernesto Iaccarino in vacanza d'amore insieme: ormai la coppia è ufficiale, anche se i diretti interessati non hanno commentato

Elisa Isoardi ha un nuovo amore: da tempo, infatti, si chiacchierava del legame con lo chef Ernesto Iaccarino, e ora è arrivata un’ulteriore conferma della liaison. Una vacanza d’amore in una delle cornici mozzafiato del nostro Paese, ovvero a Nerano. Sì, è ufficialmente lui il suo nuovo compagno: ecco tutti i dettagli.

Elisa Isoardi, la vacanza d’amore con lo chef Ernesto Iaccarino

Ormai è ufficiale: Elisa Isoardi ha un nuovo amore. L’estate è arrivata, quindi la conduttrice si sta rilassando e dedicando al riposo in vista della nuova stagione televisiva e degli impegni in Rai. Se fino a qualche settimana fa si parlava di indiscrezioni in merito alla sua vita privata, oggi è praticamente ufficiale: al fianco della Isoardi c’è lo chef Ernesto Iaccarino.

A sorprenderli insieme è stato il settimanale Diva e Donna: gli scatti, una vacanza romantica, proprio nei pressi di Nerano, dove lo chef ha una casa al mare. Una “crociera a due”, così viene raccontata dal settimanale. Da tempo, in ogni caso, si parla di una loro liaison, e ora è confermata, anche se, almeno per il momento, la coppia ha scelto di non uscire allo scoperto.

In realtà la storia andrebbe avanti da tempo. Sì, dobbiamo riavvolgere il nastro di qualche mese: a parlare della loro storia è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella2000. A Capodanno, la coppia avrebbe trascorso dei giorni magici a Dubai. Tra loro sarebbe scattata la scintilla, e non è difficile comprendere il motivo: ambedue condividono l’amore e la passione per il cibo. Lui è uno chef stellato, che guida il ristorante Don Alfonso 1890.

Elisa Isoardi non è più single

Fino a qualche tempo fa, Elisa Isoardi si era definita single. Ma non ha mai voluto per forza la presenza di un compagno al suo fianco. Per essere felici, per la conduttrice, non è necessario l’amore. “Quando una persona riesce ad andare avanti con le proprie forze, si sceglie poi un compagno degno di starle accanto. Non la deve completare, perché lo siamo già. Deve soltanto accompagnarci e accarezzarci”, aveva detto durante un’ospitata a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo.

Certo, si era detta anche aperta all’idea dell’amore, di avere un compagno al suo fianco con cui condividere questo percorso. “Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare. Non sono una preda! Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare”.

Per quanto riguarda la storia d’amore con lo chef Ernesto Iaccarino, ad oggi non è arrivata una conferma dai diretti interessati. Ma tempo fa aveva fatto rumore una frase dell’ex moglie di Iaccarino, ovvero Mariangela Matera Sanseverino: “Non è che non veda l’ora di conoscerla. Io sono una donna molto riservata, la signorina Isoardi sembra proprio il mio opposto. Sì, è vero: il mio ex marito Ernesto Iaccarino ed Elisa Isoardi stanno insieme. Io lo so già da un paio di mesi o poco più. Lui, per quanto mi riguarda, può fare quello che vuole. Mi creda: sono contenta se sta bene e se è felice con questa nuova fiamma”.