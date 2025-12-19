Elisa Isoardi spiega perché col nuovo fidanzato Ernesto Iaccarino è tutto diverso

Elisa Isoardi parla dell'amore diverso con Ernesto Iaccarino: una relazione fondata su rispetto e confronto. E non manca un pensiero sulla maternità

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elisa Isoardi

Per un lungo periodo Elisa Isoardi ha scelto il silenzio per proteggersi. Ma oggi c’è una serenità nuova, fatta di amore maturo, confronto quotidiano e consapevolezza. Tutto merito di Ernesto Iaccarino, l’uomo che nell’ultimo anno ha decisamente cambiato la vita della conduttrice Rai.

Elisa Isoardi parla dell’amore con Ernesto Iaccarino

Negli ultimi anni Elisa Isoardi ha imparato a custodire il silenzio come una forma di protezione. Oggi, però, dalle sue parole emerge qualcosa di decisamente nuovo. La relazione con lo chef stellato Ernesto Iaccarino, che dura da circa un anno, rappresenta per la conduttrice Rai una svolta profonda, non solo sentimentale ma anche personale.

“Sono diventata riservatissima e proteggo più che mai il mio privato”, ha raccontato Elisa al settimanale Gente. Una scelta maturata nel tempo, figlia dell’esperienza e di una ritrovata centralità di sé. Accanto a Ernesto, ha chiarito, sta bene ed è felice.

Non si tratta di un amore travolgente e rumoroso, ma di un legame fondato sulla serenità, sulla stima reciproca e sul rispetto. “Sto vivendo una relazione fatta di condivisione e confronto giorno per giorno”, ha confessato, sottolineando come questa dimensione sia per lei una vera novità.

In passato non era così per la Isoardi. Era abituata a scegliere da sola, a decidere in autonomia, a vivere il rapporto di coppia come qualcosa di separato dalla quotidianità. “Le cose erano distinte”, ha ammesso.

Oggi invece è tutto diverso: le piace parlare, confrontarsi, mettere in comune pensieri e decisioni con il proprio compagno. Un cambiamento che racconta una maturità emotiva raggiunta senza forzature, ma attraverso l’ascolto e la fiducia.

Con Ernesto sto bene, sono felice. Sto vivendo un legame di serenità, stima e rispetto. E, novità per me, di condivisione e confronto giorno per giorno. Non ero abituata a condividere le mie idee, le scelte, le dinamiche del quotidiano. Sceglievo per me, decidevo in autonomia, e poi vivevo il rapporto. Erano cose distinte. Oggi mi accorgo che non è così. Che mi piace parlare e confrontarmi con il mio compagno

Elisa Isoardi e il desiderio di un figlio

Anche sulla maternità Elisa Isoardi ha un pensiero ben preciso. L’idea di avere un figlio non è esclusa, ma non rientra nei suoi piani attuali. “Ho provato a pensarci, ma non è ancora nei miei programmi”, ha dichiarato senza esitazioni.

Non ha nascosto però un pensiero che affiora, come accade spesso quando si guarda al futuro: la speranza di non pentirsene un giorno. Nel presente, però, si sente appagata così. È una zia molto presente per tre nipoti e un pronipote, un ruolo che vive con affetto e dedizione e che, almeno per ora, le basta.

Sul piano professionale, il cuore è altrettanto colmo. Non rincorre sogni irrealizzabili o cambiamenti drastici, ma desidera che ciò che ha costruito continui a crescere. Per questo è molto attenta a Bar Centrale, il nuovo programma che conduce su Rai 1 ogni sabato pomeriggio. Lo ha definito il suo “piccolo, grande gioiello”, un progetto a cui è profondamente legata.

Vuole proteggerlo, custodirlo, alimentarlo e farlo crescere nel tempo. Le sue parole raccontano un rapporto quasi affettivo con il lavoro, vissuto non come semplice ambizione, ma come responsabilità e cura quotidiana.

Tra amore, famiglia e professione, emerge il ritratto di una donna che ha scelto di rallentare, di selezionare ciò che conta davvero, di vivere con maggiore consapevolezza ogni aspetto della propria vita. Non ci sono proclami né promesse, solo la volontà di continuare così: con equilibrio, discrezione e gratitudine.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!