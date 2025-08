IPA Elisa Isoardi

Procede a gonfie vele la relazione tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino: dopo aver mantenuto la privacy per mesi – la stessa Isoardi ha ammesso la volontà di vivere questa storia lontana dai riflettori – è tempo di uscire timidamente allo scoperto. La felicità è nell’aria, e dopo il weekend al mare hanno trascorso una vacanza in montagna, all’aria aperta. Insieme.

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, la vacanza in montagna e il ritorno al mare

La fuga degli scorsi giorni di Elisa Isoardi in montagna, precisamente nel Colle della Fauniera, tra la valle Stura di Demonte e la Val Maira, non è passata inosservata: i vip in vacanza non scelgono solo le mete più blasonate, ma si concedono autentici ritiri in luoghi da favola con panorami mozzafiato. A quota 2500 metri d’altezza, per la precisione, come raccontato dalla Isoardi sui social: “Oggi a quota 2500 metri facendo tappa nelle grotte di affinamento del Castelmagno… le mie montagne, la mia terra, il mio orgoglio“.

In vacanza non è andata da sola: tra un aperitivo e una degustazione, al suo fianco c’è il nuovo amore, lo chef Ernesto Iaccarino, con cui ormai condivide un rapporto da alcuni mesi. Ed è esattamente nel profilo social del posto in cui si sono fermati, “La Meiro Terre di Castelmagno”, in cui è apparsa la prima foto di coppia ufficiale con Iaccarino. Sorrisi, calici di vino e relax in montagna, tra eccellenze locali e – naturalmente – tanto amore.

Dopo la vacanza in montagna, la Isoardi si è mostrata a Sant’Agata sui Due Golfi, in provincia di Napoli, su Instagram: qui si trova il ristorante in cui lavora Iaccarino. La Isoardi è stata anche al Monte San Costanzo, ammirando la penisola sorrentina, tra Capri, Ischia, Procida e il Vesuvio: un panorama davvero indimenticabile, dove ricaricarsi in vista della stagione televisiva.

La storia d’amore tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino

Elisa Isoardi sta vivendo questo periodo magico lontana dalle luci dei riflettori, in realtà: non ci sono scatti di loro insieme sul suo profilo Instagram. E anche durante l’intervista al Corriere, ha confermato la volontà di proteggere la privacy della coppia. “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio”.

Risalgono a marzo le prime indiscrezioni su questa coppia meravigliosa: a parlare è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. La Isoardi e Iaccarino avrebbero dato il benvenuto al 2025 insieme a Dubai: tra loro, poi, fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che è scattata la scintilla, anche perché entrambi condividono una passione, che è quella per le eccellenze della tavola. Anche l’ex moglie di lui ha rotto il silenzio a riguardo a DiPiù: “Sì, è vero: il mio ex marito Ernesto Iaccarino ed Elisa Isoardi stanno insieme. Io lo so già da un paio di mesi o poco più. Lui, per quanto mi riguarda, può fare quello che vuole. Mi creda: sono contenta se sta bene e se è felice con questa nuova fiamma”.