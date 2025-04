Elisa Isoardi, l’ex moglie del nuovo compagno la punge: “Non muoio dalla voglia di conoscerla”

Fonte: IPA Elisa Isoardi

Tra un piatto stellato e un sorriso televisivo, la scintilla è scattata. Elisa Isoardi, volto noto del piccolo schermo e ormai habituée del gossip tricolore, ha trovato compagnia al fianco di Ernesto Iaccarino, lo chef di Don Alfonso 1890, icona mondiale dell’alta cucina. Una liaison che mescola il profumo del rosmarino con quello dei flash: li hanno pizzicati a Capodanno sotto il sole di Dubai, poi di nuovo a passeggio in Costiera, ma nessuno dei due ha mai confermato. E nemmeno smentito.

A fare rumore, invece, è stata l’ex moglie dello chef, Mariangela Matera Sanseverino, che con la sobrietà delle nobildonne e una punta di sale ha commentato: “Non è che non veda l’ora di conoscerla”. Una frase secca, come un biscotto lasciato a metà sul piattino. E ancora: “Io sono una donna molto riservata, la signorina Isoardi sembra proprio il mio opposto”. E già l’appellativo “signorina” ci basta per farci capire tutto il suo disappunto.

La coppia continua a mantenere il basso profilo, ma chi li ha incrociati non ha dubbi: tra i due c’è quella complicità che fa pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Divisi tra i rifugi di lusso della Campania e gli impegni mediatici, sembrano dosare con cura ogni apparizione, come si fa con gli ingredienti più preziosi. E mentre i fan sognano una love story a cinque portate, loro continuano a servire solo “no comment”.

Elisa Isoardi, l’ex moglie di Iaccarino rompe il silenzio

Mariangela Matera Sanseverino, un passato da moglie dello chef, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale DiPiù: “Sì, è vero: il mio ex marito Ernesto Iaccarino ed Elisa Isoardi stanno insieme. Io lo so già da un paio di mesi o poco più. Lui, per quanto mi riguarda, può fare quello che vuole. Mi creda: sono contenta se sta bene e se è felice con questa nuova fiamma…”.

Riservata, di origini nobili e con una passione dichiarata per la pasticceria, l’ex moglie dello chef si definisce distante dallo spirito mondano. Non si considera parte del mondo dello spettacolo e afferma senza giri di parole: “Se vuole che le dica la verità, gliela dico. La risposta è semplicemente “no”. Vede, a me il mondo della televisione non è che mi faccia proprio impazzire”.

Isoardi? “il mio contrario” secondo l’ex signora Iaccarino

Mariangela Matera Sanseverino non la gira troppo: tra lei ed Elisa Isoardi non c’è affinità, ovviamente. “Io sono una donna molto riservata, la signorina Isoardi sembra proprio il mio opposto. Io sono una che sta sulle sue. Non mi piace essere, diciamo, al centro dell’attenzione. E diciamo anche che la signorina Elisa Isoardi mi sembra, in questo, molto più simile a Ernesto”.

Se la conduttrice si muove a proprio agio sotto i riflettori, Mariangela preferisce il retroscena. O almeno così dice, salvo poi concedersi a un settimanale e dire la sua su tutto. Il tono è lievemente acidulo, diremmo che lascia in bocca quel retrogusto amarognolo che solo certi commenti ben assestati sanno dare.

Oggi, anche l’ex moglie ha ritrovato la serenità accanto a un altro uomo: “Sì, è già da sei mesi che ho un nuovo amore. Lavora nell’ambito del cinema e l’ho conosciuto durante una vacanza a Capri: è un produttore cinematografico che ha anche lavorato con il premio Oscar Paolo Sorrentino, si chiama Ivo Micioni”.

Cena a quattro? “Con il tempo, si può fare tutto”

Nonostante le differenze, Mariangela non esclude la possibilità di un incontro informale con la nuova coppia: “Magari prima o poi faremo una cena “a quattro” con i nostri rispettivi nuovi amori. Vedremo. Con il tempo si può fare quasi tutto…”.