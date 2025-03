Fonte: IPA Elisa Isoardi

Elisa Isoardi? Potrebbe aver ritrovato il sorriso in amore. L’amatissima conduttrice televisiva è stata sorpresa in compagnia dello chef Ernesto Iaccarino, classe 1970. E, del resto, è stata anche al timone de La Prova del Cuoco, ed è una grande appassionata di cucina (su Instagram non si risparmia in fatto di consigli ai fornelli). Al suo fianco, dunque, oggi ci sarebbe lo chef del Don Alfonso 1890.

Elisa Isoardi, il nuovo amore è Ernesto Iaccarino

Dopo una lunga frequentazione con Matteo Salvini, oggi Elisa Isoardi si starebbe frequentando da qualche mese con lo chef Ernesto Iaccarino. Una liaison di cui ha parlato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi: lo chef stellato, che guida il ristorante Don Alfonso 1890, è stato spesso visto insieme alla Isoardi negli ultimi tempi, come a Dubai, in occasione di Capodanno. Ma né la Isoardi né Iaccarino hanno per il momento confermato o smentito il rapporto.

Vengono citate, tuttavia, delle fonti vicine a quella che ormai sembra proprio una coppia affiatata anche secondo Repubblica: “Tra Elisa ed Ernesto è scattata la scintilla”. E non è difficile capire il motivo, considerando che sono accomunati dalla passione per il buon cibo, le tradizioni italiane a tavola e l’eleganza. Sempre stando alle ultime indiscrezioni in merito, la coppia si ritrova a dividersi tra il lavoro e momenti di relax tra la Campania e Roma.

Non solo: negli ultimi tempi, nasconderebbero sempre meno il sentimento che li unisce, ormai. La loro frequentazione, inoltre, sarebbe sempre più stretta, lasciando presagire che la loro sintonia vada ben oltre l’amicizia e il semplice affetto. Ma a domanda dei conoscenti, rispondono con un “no comment”, probabilmente con l’intenzione di proteggere quello che stanno costruendo. Non solo. Nel 2016, infatti, Iaccarino ha sposato Mariangela Matera Sanseverino, tra i personaggi di punta dell’arte pasticcera, di 21 anni più giovane. Nozze stellate da favola in quel di Sorrento.

Elisa Isoardi, la vita sentimentale

A dicembre del 2024, Elisa Isoardi si era dichiarata single, ma non solo. “Sono felicemente single, innamorata della mia libertà. Se arriverà chi riuscirà a farmi cambiare idea, vi farò sapere”. Sempre nello stesso anno, si era confidata con Gente in merito alla sua vita sentimentale, dichiarando di aver trovato un equilibrio, mantenendo il lavoro comunque al centro della sua esistenza.

“Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare”, aveva raccontato, ammettendo di non aver bisogno per forza di un uomo nella sua vita per sentirsi completa. “Mi basto da sola, la cosa mi piace e insieme mi spaventa: quando ci si abitua così, e si sta bene, si diventa tanto selettivi”.

In ogni caso, al suo fianco sognava proprio un uomo risolto, che non entra in competizione: un mix di certo non facile da trovare. “Non sono una preda! Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare”. E chissà se presto arriverà una conferma della liaison con lo chef Iaccarino.