editato in: da

Elisa Isoardi, i 38 anni della conduttrice tra vita privata e televisione

Elisa Isoardi svela il rapporto con Matteo Salvini oggi e si confessa sull’Isola dei Famosi. L’ex conduttrice della Prova del Cuoco è nel cast dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras nel programma condotto da Ilary Blasi. Una nuova avventura per Elisa che non vede l’ora di mettersi alla prova.

“Il mio non sarà affatto un naufragio – ha annunciato al settimanale Oggi -, tenterò di seminare le radici di una nuova vita. La mia sarà l’Isola della rinascita […] L’unico problema potrebbe essere la fame, sono una buona forchetta, ma mi sto preparando psicologicamente anche a quello. Mio fratello vive da eremita, senza gas e tv. Mi sta insegnando diverse cose”.

Dopo Ballando con le Stelle, l’Isola dei Famosi è un’avventura inedita per Elisa Isoardi, che non esclude nulla. “Mediaset si sta dimostrando una bellissima scoperta… Certo, anch’io spero che la nuova esperienza prosegua e che magari ci si riveda su un loro canale. Vedremo. Alla Rai devo tutto, mi ha formata e forgiata. Non sono andata via male”.

Elisa ha poi parlato del suo passato amoroso e della love story ormai finita con Matteo Salvini. I due hanno vissuto un’intensa love story dal 2015 al 2018 che sembrava destinati a portarli alle nozze. Dopo l’addio però i due sono rimasti in buoni rapporti, come ha svelato la stessa Elisa, smentendo chi pensava ci fossero dei rancori fra gli ex. “Con Salvini siamo rimasti in buoni rapporti – ha raccontato -, quando capita ci si scambia un messaggio ma niente di più. Ho svoltato, e dopo i tre anni che mi sono serviti a metabolizzare l’addio, sto bene, mi sento pronta a un nuovo amore”.

Matteo Salvini oggi è legato a Francesca Verdini, mentre la Isoardi è pronta per un nuovo amore. La conduttrice ha spiegato di aver avvertito nell’ultimo periodo, per la prima volta, un grande desiderio di maternità. “In queste settimane, per la prima volta, grazie a un mio amico diventato papà ho avvertito un nuovo desiderio: ho proprio avvertito per la prima volta il desiderio di maternità”, ha confidato.