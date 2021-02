Matteo Salvini sempre più innamorato: mano nella mano con Francesca Verdini

editato in: da

Matteo Salvini è sempre più innamorato di Francesca Verdini e i due passeggiano mano nella mano, dimostrando un’unione solidissima. La coppia è stata paparazzata durante una passeggiata al centro di Roma, fra sguardi complici e tenerezze. Lui elegante, con cravatta celeste e abito blu, lei sportiva, ma chic, con berretto di lana e occhiali dalle lenti fumè.

Nelle immagini catturate dai fotografi, Matteo e Francesca camminano tenendosi sempre per mano, più innamorati che mai. Parlano e si scambiano degli sguardi intensi, senza perdere mai il contatto nemmeno per un istante. La love story fra il leader della Lega e l’imprenditrice procede dunque a gonfie vele e i due non potrebbero essere più felici.

Qualche mese fa Salvini e la Verdini avevano scelto di portare a un nuovo livello la loro relazione, andando a convivere in un condominio in una zona residenziale. Una decisione che ha rafforzato ancora di più il legame fra la 28enne e il 47enne che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero pronti alle nozze. Allergica ai riflettori e decisa a schivare i gossip, Francesca ha sempre vissuto in modo molto riservato la storia d’amore con Matteo. Il politico ha alle spalle un matrimonio finito e due relazioni importanti fra cui quella con Elisa Isoardi.

L’ex conduttrice della Prova del Cuoco qualche tempo fa era tornata a parlare dell’amore finito con il politico. “Ho sofferto – aveva confessato al settimanale Oggi -. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.

Dichiarazioni che non sono mai state commentate da Matteo Salvini che ora ha occhi solo per la sua Francesca. La giovane ha già conosciuto i figli, Federico e Mirta, con cui ha creato un ottimo rapporto, e il prossimo passo potrebbero essere proprio le tanto sospirate nozze.