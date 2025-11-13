Francesca Verdini dopo gli insulti per la foto con Salvini: “Sconvolta da tanta rabbia”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Verdini e Matteo Salvini

Francesca Verdini si sfoga su Instagram dopo gli insulti ricevuti sotto una foto con Matteo Salvini. La figlia dell’ex senatore Denis Verdini e il leader della Lega sono legati dal 2019. Un amore importante, cresciuto nel tempo e segnato, purtroppo, da numerose critiche e attacchi social. Insulti e cattiverie a cui Francesca non ha mai voluto rispondere, almeno sino ad oggi.

Francesca Verdini: gli insulti terribili sotto gli scatti con Salvini

Fondatrice della Casa Rossa, una società di produzione cinematografica ed audiovisiva indipendente, Francesca Verdini si è sempre tenuta lontano dai riflettori, scegliendo di vivere la sua storia d’amore con Matteo Salvini nel più stretto riserbo. “In questi anni ho letto ritratti variopinti su di me – aveva confidato lei qualche tempo fa, svelando tutto il peso di una vita esposta, suo malgrado, sotto i riflettori -. Tutti hanno pensato di conoscermi solo perché conoscevano mio padre e l’uomo che avevo accanto. Io, invece, riesco a definirmi solo tramite il mio lavoro”.

Una normalità che spesso ha spinto Francesca a pubblicare scatti che la ritraggono insieme al suo compagno, come farebbe qualsiasi altra ragazza innamorata. Contrariamente a quanto accade agli altri però la Verdini si è vista travolta da insulti e critiche crudeli.

Parole forti e che feriscono, come quelle apparse sotto l’ultimo scatto postato su Instagram in cui Matteo Salvini viene descritto come “quella me***a di compagno che hai”. E ancora si legge: “È sua figlia vero? Non posso pensare ad altro”, ma anche “Che bassa autostima deve avere sta tizia per darla a quel panzone smidollato”. Oppure: “Ma questa sta con Salvini? A me verrebbe da vomitare”.

Lo sfogo di Francesca Verdini su Instagram

Frasi cattive di fronte alle quali Francesca Verdini ha scelto di non restare più in silenzio. L’imprenditrice si è sfogata su Instagram, postando tutti gli screenshot che riprendono le offese. “Mi dicono sempre di ignorare, di non rispondere – ha scritto -. E hanno sicuramente ragione. Ma a volte mi metto a leggere e mi perdo dietro a tanto orrore. Non mi abituerò mai a leggere certe cose. Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c’è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare? Davvero dobbiamo solo fingere che non succeda?”.

Poco dopo Francesca Verdini ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza e per “l’affetto incredibile”. “Questo è il segnale che il numero di persone che riconosce l’esistenza di questo problema, che capisce l’orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare”, ha concluso.

La compagna di Matteo Salvini si è poi voluta scusare per via del suo sfogo: “Mi dispiace se ho dato l’impressione di essere turbata o ferita – ha concluso -. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene”. Infine ha sottolineato “la consapevolezza davvero incoraggiante che sono davvero di più le persone buone, gentili e generose d’animo rispetto a quelle che vivono di rancore”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!