Matteo Salvini e Francesca Verdini, fuga d’amore a Venezia

editato in: da

Francesca Verdini si è laureata, la dolce dedica di Matteo Salvini

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono sempre più innamorati. Il leader della Lega e la fidanzata si sono concessi una romantica fuga d’amore a Venezia dove sono apparsi più innamorati che mai. 28 anni lei, 48 lui, Francesca e Matteo sono legati da un sentimento profondo, raccontato dalle foto pubblicate su Instagram dalla Verdini.

Negli scatti vendiamo il politico e la manager sorridenti mentre si concedono una gita in gondola, fra i canali. Si abbracciano, felici e sorridenti, in una giornata dedicata solo a loro due. Francesca è entrata nella vita di Matteo nel 2019 dopo l’addio Elisa Isoardi. Nonostante la differenza d’età, la love story procede a gonfie vele, così tanto che la coppia, dopo la convivenza, starebbe pensando a compiere un ulteriore passo, ancora più importante, come le nozze o un figlio.

Figlia del politico Denis Verdini, Francesca è nata nel 1992 a Firenze e gestisce insieme al fratello Tommaso un famoso ristorante che si trova a pochi passi da Montecitorio. Laureata in Economia e direzione delle imprese, ha una grande passione per il cinema e organizza eventi di alto livello. Classe 1973, Salvini ha alle spalle diversi amori. Nel 2003 ha sposato la giornalista Fabrizia Ieluzzi da cui ha avuto il primogenito Federico, in seguito ha convissuto con Giulia Martinelli, noto avvocato, che gli ha regalato la secondogenita Mirta. Nel 2015 Matteo ha iniziato una storia d’amore con la conduttrice Elisa Isoardi.

Una storia importante che sembrava destinata a portarli alle nozze, sino all’addio nel 2018. Un anno dopo la rottura, nella vita di Salvini è arrivata Francesca Verdini. Con la sua dolcezza e discrezione, la giovane manager è riuscita a rubare il cuore del leader della Lega. Qualche tempo fa, ospite di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il politico si era emozionato, parlando del suo rapporto con Francesca e del sentimento che li unisce. “Sono fortunato – aveva confessato -. Ha 28 anni ma di testa è avanti, è una ragazza straordinaria. Non è facile prendere il pacchetto Salvini, ma lei ha una pazienza e una dolcezza infinita. Sono fortunato perché la mamma di Federico è una donna straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria, e Francesca è un gioiello”.