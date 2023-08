Salvini, dedica d’amore della compagna Francesca Verdini e bacio in spiaggia

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono ritagliati uno spazio di tempo per una vacanza al mare in Toscana. Il ministro e la sua fidanzata hanno sempre raccontato apertamente l’amore che li lega dal 2019 sui social network, condividendo con i propri sostenitori scatti affettuosi e dediche dolci. Anche di recente i due hanno deciso di condividere il loro legame con una foto sentimentale al tramonto, accompagnata da una dedica.

Matteo Salvini: il nuovo scatto con Francesca Verdini e la dedica

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono una coppia da circa quattro anni. Malgrado la forte differenza d’età i due sembrano molto affiatati e spesso raccontano la loro vita insieme con dei post condivisi su Instagram. Anche lo scorso fine settimana i fidanzati hanno deciso di condividere il loro amore con uno scatto molto romantico.

Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri italiano, infatti, ha postato una foto con Francesca Verdini, i due si scambiano un tenero bacio con sfondo un suggestivo tramonto. Nel dolce scatto, Matteo Salvini e Francesca Verdini si tengono per mano e si trovano in riva al mare. A corredo della foto, il ministro ha scelto come didascalia un semplice saluto: “Un abbraccio anche a voi Amici”.

Francesca Verdini ha condiviso lo stesso scatto pubblicato dal suo compagno in riva al mare. La ristoratrice ha deciso di accompagnare la foto con un’ironica didascalia: “E come dice un’amica molto saggia: ‘noi non ce filamo nessuno'”. La fidanzata di Matteo Salvini nelle sue storie di Instagram ha dedicato una canzone al bacio con il compagno, citandone alcune frasi in particolare: “Piccolo amore non c’è niente al mondo più grande in fondo di quest’amore, che piano muove i tuoi capelli e si risveglia nei tuoi occhi belli”.

Le vacanze di Matteo Salvini e Francesca Verdini

Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno postato sui loro account Instagram una foto in riva al mare. Dopo lo scatto romantico, la compagna del ministro ha condiviso una raccolta di foto e video della loro breve vacanza, svelando di trovarsi in Toscana. Francesca Verdini e il politico, infatti, hanno passato il weekend a Forte dei Marmi in compagnia di diversi pargoletti. Infatti, come svelato dalla produttrice cinematografica, la coppia si trovava al mare con la figlia di lui, Mirta Salvini, e con i suoi quattro nipoti di lei: “Forte dei Marmi con la mia Mirti e i miei quattro nipoti. 48 ore di gioia e meraviglia pura”. Dai video e dalle foto condivise dalla coppia si nota la forte intesa che li lega.

Non è la prima volta che il ministro si sbottona raccontando apertamente il suo amore per la compagna. Già in occasione di un precedente viaggio a Venezia la coppia aveva condiviso scatti complici e pieni d’amore. Il leader della Lega ha rivelato, in una passata intervista, tutta la sua stima per la fidanzata: “Lei è una ragazza straordinaria… Non è facile prendere il pacchetto Salvini, ma lei ha una pazienza e una dolcezza infinita. Sono fortunato perché la mamma di Federico è una donna straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria, e Francesca è un gioiello”.

La storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini sembra così solida d’aver scatenato in passato i rumors su un possibile matrimonio in vista. Le nozze, però, sono state smentite.