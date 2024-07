Fonte: IPA Claudio Santamaria e Francesca Barra

50 anni, 50 film e un grande amore che lo sorregge da anni: Claudio Santamaria conserva ancora la purezza di quel ragazzo dagli occhi di ghiaccio di Fuochi d’Artificio, malinconico e romantico, talvolta prestato al crimine e alla voce di un coraggioso Batman. Dai suoi esordi è passata una vita intera, è diventato padre e si è sposato con Francesca Barra, la donna che è al suo fianco e che gli ha donato la splendida Atena, l’ultima figlia che gli ha regalato una nuova giovinezza.

Il segreto di Claudio Santamaria per Lo Chiamavano Jeeg Robot

Il suo esordio cinematografico risale al 1997, quando Leonardo Pieraccioni lo ha scelto per la pellicola diventata un cult Fuochi d’artificio. Da quel momento, non si è più fermato ed è stato diretto da Gabriele Muccino, Marco Risi e Bernardo Bertolucci. Nel 2002 ha invece interpretato Penthotal in Paz! di Renato De Maria, omaggio ai fumetti dell’indimenticabile Andrea Pazienza per il quale ha ricevuto la candidatura ai Nastri d’Argento.

Il 2016 è l’anno della consacrazione grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, che gli vale un preziosissimo David di Donatello. Per questo ruolo si è inoltre preparato moltissimo. In pochi sanno che, per impersonare Enzo Ceccotti/Jeeg Robot, ha dovuto prendere 20 chili di peso e allenarsi moltissimo. Questi sforzi gli sono stati riconosciuti, dalla critica ma anche dal pubblico. Il film è infatti uno dei più visti degli ultimi anni e di certo tra i più premiati.

Tra il Dandi di Romanzo Criminale e Batman

Claudio Santamaria è diretto da Pupi Avati in Ma quando arrivano le ragazze? ma la consacrazione arriva nel 2005 con il ruolo di Roberto De Magistris, il Dandi, in Romanzo Criminale. La sua carriera non si ferma e continua a lavorare al cinema. Appare in Casino Royale di Martin Campbell e ha di nuovo interpretato Paolo in Baciami ancora di Gabriele Muccino, sequel de L’ultimo bacio. L’abbiamo visto anche in tv, nella miniserie Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu e in È arrivata la felicità, in cui ha prestato il volto a Orlando Mieli.

E ancora, è sua la voce di Christian Bale nella trilogia di Christopher Nolan Batman Begins, Il cavaliere oscuro, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Il suo rapporto con il personaggio di Bill Finger è solidissimo ed è infatti il suo doppiatore anche nel film d’animazione The LEGO Movie, LEGO Batman – Il film e The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura.

Il matrimonio con Francesca Barra

Quello tra Claudio Santamaria e Francesca Barra è un amore da favola. I due si conoscono da bambini e si sono incontrati per la prima volta a Policoro, in provincia di Macerata, dove pare che abbiano ballato il primo lento. Si sono ritrovati dopo oltre 20 anni e nel 2017 si sono sposati a Las Vegas. Nel 2018 hanno ripetuto la cerimonia proprio nel luogo dove si sono conosciuti.

Nel 2022 hanno avuto Atena, una bambina desideratissima che la giornalista di 4 di sera ha concepito dopo un dolorosissimo aborto, ma Santamaria è già papà di Emma, che ha avuto dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi. Insieme formano una bellissima famiglia allargata: Francesca Barra è infatti mamma di Renato, Emma Angelina e Greta che ha avuto dall’ex marito Marcello Molfino.