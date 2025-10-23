Francesca Barra derubata in treno: “Disumanità, bracciale sparito in 5 minuti”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Barra

Francesca Barra è stata derubata in treno. La giornalista e opinionista tv ha raccontato la disavventura con una serie di storie Instagram documentando l’accaduto con delle immagini e delle riflessioni. “Turbata dalla disumanità”, ha scritto senza filtri la moglie di Claudio Santamaria, che teneva moltissimo al bracciale rubato visto che si trattava di un pezzo unico.

Francesca Barra, rubato in treno il suo bracciale prezioso

Con una serie di storie Instagram, Francesca Barra ha condiviso la disavventura accaduta durante un viaggio in treno con la figlia Atena, avuta tre anni fa dal marito Claudio Santamaria: il furto di un bracciale a cui teneva moltissimo perché unico ma soprattutto per il valore affettivo che rappresentava.

“Ero con la mia bambina e il cagnolino e non ho voluto chiamare la polizia, parlandone con il capotreno per non turbare Atena. Il bracciale era caduto a terra, sotto il sedile e il tempo di piegarmi a raccoglierlo e non c’era più il bracciale e nemmeno il passeggero dietro che viaggiava da Roma a Milano”, ha raccontato la 47enne.

“La ragazza dietro improvvisamente sparisce e va a sedersi in un altro vagone – ha continuato -. Io le chiedo gentilmente se si è impigliato magari nelle sue robe. Lei non fa nemmeno la mossa di controllare e inizia a fare telefonate. Io ho la bambina e il cane, non posso fare molto. Bello il mondo eh”.

Francesca Barra ha rivelato di aver chiamato il capotreno per segnalare l’accaduto e chiedere se ci fossero magari delle telecamere da visionare, ma “non potevano fare nulla se non chiamare la polizia”. Ma lei ha preferito non farlo per non turbare la bambina.

“Ho condiviso la storia sul furto perché turbata dalla disumanità“, ha aggiunto la Barra in un’altra story. Come sfondo della sua confessione l’immagine dell’oggetto a lei tanto caro: “Addio umanità”, ha scritto ancora. E poi ha precisato che il monile è un pezzo unico: “Magari qualcuno lo riconoscerà addosso a un’altra e capirà”.

Per chiudere la questione ha dedicato un ultimo pensiero a chi è preso il suo bracciale: “Credo nell’energia delle pietre e penso che qualche prurito verrà a chi ha rubato”.

Francesca Barra tra i Vip derubati

Francesca Barra si aggiunge così alla lunga lista di Vip che nell’ultimo periodo hanno dovuto fare i conti con situazioni del genere tra Milano e Roma.

Qualche settimana fa è stata derubata in treno Giorgia Palmas: si stava recando nella Capitale, dal marito Filippo Magnini, quando un passeggero anonimo le ha rubato la valigia nella carrozza executive.

“Oltre al danno per tutto quello che ho perso e il disagio per non avere ciò che mi serve, ero affezionatissima a quella valigia dato che l’avevo da 15 anni. Mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita – ha fatto sapere l’ex Velina di Striscia la notizia – ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro”.

Impossibile poi non menzionare Stefano De Martino, che nel capoluogo meneghino è stato derubato di un prezioso orologio mentre era alla guida della sua Mercedes. Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe provato anche a opporre resistenza ma invano.