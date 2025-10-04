Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Sabato nero per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Proprio a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, dove l’ex nuotatore è protagonista. Fin da subito si è infatti messo in mostra per il suo talento e sono in molti a scommettere già sulla sua vittoria finale. Uno spiacevole imprevisto ha però rovinato tutto.

Giorgia Palmas derubata con la tecnica della finta valigia, cosa è successo

Mentre Filippo Magnini era impegnato con Alessandra Tripoli per le ultime prove di Ballando con le Stelle, sua moglie Giorgia Palmas è stata derubata in treno. Si stava recando a Roma per sostenere in studio il marito, come fatto nella prima puntata ma non tutto è filato liscio come sempre.

In viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano, l’ex Velina di Striscia la notizia non è riuscita a fermare un uomo che ha preso la sua valigia e si è dileguato in pochi minuti, scendendo alla fermata di Rogoredo.

“Non riesco a spiegare la sensazione di smarrimento e la delusione che provo”, ha scritto la Palmas su Instagram, raccontando per filo e per segno quello che è successo.

La 43enne stava viaggiando verso la Capitale su un vagone executive quando ha notato un passeggero sistemare un finto bagaglio sullo scomparto sopra al suo posto. Quando la conduttrice, insieme ad altre due persone, si è accorta che qualcosa non andava, lo sconosciuto era già sceso dal treno.

“Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta, un po’ perché sono in executive e un po’ perché la valigia era sopra di me – ha raccontato la Palmas sui social – forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti o a farti del male. E aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma l’uomo si era già dileguato di corsa”.

“Oltre al danno per tutto quello che ho perso e il disagio per non avere ciò che mi serve, ero affezionatissima a quella valigia dato che l’avevo da 15 anni. Mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita – ha concluso – ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro”.

Giorgia Palmas si aggiunge così alla lunga lista di Vip che nell’ultimo periodo hanno dovuto fare i conti con situazioni del genere a Milano. Tra i tanti anche Stefano De Martino, che è stato derubato di un prezioso orologio mentre era alla guida della sua Mercedes. Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe provato anche a opporre resistenza ma invano.

Quando Magnini e Giorgia Palmas hanno fermato una ladra a Milano

Tra l’altro non è la prima volta che Giorgia Palmas ha a che fare con persone disposte a tutto pur di rubare.

Due anni fa, nel 2023, lei e il marito Filippo Magnini stavano pranzando in un locale in corso Sempione quando hanno sentito le urla di una turista francese che stava subendo un tentativo di furto della borsa da parte di una donna cubana.

Magnini e la Palmas sono usciti dal ristorante, hanno inseguito la ladra, l’hanno bloccata e hanno chiamato la polizia. La donna è poi stata identificata e indagata per tentato furto.