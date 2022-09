Frasi sulla gentilezza, gli aforismi più belli per essere persone migliori

Fonte: iStock Le più belle frasi sulla gentilezza

La gentilezza è una delle virtù più importanti, quella che regala un sorriso agli altri e ti fa sentire bene con te stesso. Imparare a compiere piccoli atti gentili rischiara la tua giornata, ma anche quella di chi ti circonda. E ci vuole davvero poco per ottenere un così grande risultato: bastano poche parole, uno sguardo dolce o un sorriso gratuito. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle frasi celebri più belle sulla gentilezza, per trarre ispirazione.

Frasi sulla gentilezza dell’animo

Un animo gentile è capace di dolcezza e di sensibilità verso gli altri, di gesti di cortesia che possono illuminare una vita intera. Queste profonde citazioni su empatia e gentilezza ti faranno riflettere e ti daranno uno spunto per diventare una persona migliore.

Fai che il tuo cuore sia come un lago: con una superficie calma e silenziosa e una profondità colma di gentilezza. (Lao Tzu)

Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell’ uomo che quello di essere gentile. (Ludwig van Beethoven)

Custodisci bene dentro te stesso questo tesoro, la gentilezza. Impara a dare senza esitazione, come perdere senza dispiacere, come acquisire senza grettezza. (George Sand)

La gentilezza continua può far ottenere molto. Come il sole fa sciogliere il ghiaccio, la gentilezza fa evaporare l’incomprensione, la sfiducia e l’ostilità. (Albert Schweitzer)

Una parola delicata e gentile anima e raddoppia lo sforzo, fa dimenticare la fatica, rincuora. (Norman Vincent Peale)

Un po’ di gentilezza verso una persona vale più di un grande amore verso l’umanità intera. (Richard Dehmel)

Gli ideali che hanno illuminato il mio cammino, e che di volta in volta mi hanno dato nuovo coraggio per affrontare la vita con allegria, sono stati gentilezza, bellezza e verità. (Albert Einstein)

Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone, ed è una bella immagine. (Blaise Pascal)

La gentilezza può trasformare il momento buio di qualcuno con un bagliore di luce. Non saprai mai quanto ciò significhi. Fai la differenza per un’altra persona, oggi. (Amy Leigh Mercree)

Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione. (Khalil Gibran)

Solo una persona gentile è in grado di giudicare equamente un altro e di considerare, nel farlo, dei margini per le sue manchevolezze. Un occhio gentile, mentre riconosce i difetti, sa vedere oltre questi. (Lawrence G. Lovasik)

Una parola delicata, uno sguardo gentile, un sorriso bonario possono plasmare meraviglie e compiere miracoli. (William Hazlitt)

Frasi sulla gentilezza brevi

Non è facile descrivere la gentilezza, ma poche parole possono esprimere benissimo quale profonda nobiltà si cela dietro questo termine. Ecco alcune frasi brevi da condividere con le persone a cui vuoi bene ed ispirare a nuovi atti di benevolenza.

La gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini. (Johann Wolfgang Goethe)

Un solo atto di gentilezza mette le radici in tutte le direzioni, e le radici nascono e fanno nuovi alberi. (Amelia Earhart)

Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. (Esopo)

Ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza. (Seneca)

Non esiste dovere più indispensabile di quello che impone di restituire una gentilezza. (Cicerone)

La cosa più bella nella vita è fare qualcosa per qualcuno senza che se ne accorga. (Christian Bobin)

Quando le parole sono sia vere che gentili, possono cambiare il mondo. (Buddha)

La gentilezza è come la neve. Abbellisce tutto ciò che copre. (Kahlil Gibran)

Le cortesie più piccole – un fiore o un libro – piantano sorrisi come semi che germogliano nel buio. (Emily Dickinson)

La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta e il cieco vede. (Mark Twain)

Sii gentile quando possibile. Ed è sempre possibile (Dalai Lama)

Se non possiamo essere intelligenti, possiamo sempre essere gentili. (Alfred Fripp)

Come cambiamo il mondo? Un atto di casuale gentilezza alla volta. (Morgan Freeman)

Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. (Audrey Hepburn)

Riflessioni sulla gentilezza

Da secoli, filosofi e grandi pensatori riflettono sulla gentilezza e sulla sensibilità che sono in grado di cambiare il mondo. Abbiamo raccolto qui alcune delle loro citazioni più famose, da cui potrai prendere spunto e portare un po’ di bellezza nella tua vita.

Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza? (Jean Jacques Rosseau)

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre. (Platone)

Sii gentile con le persone scortesi; sono quelle che probabilmente ne hanno più bisogno. (Ashleigh Brilliant)

La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l’eccezione. (Buddha)

La gentilezza ha convertito più peccatori dello zelo, dell’eloquenza e della sapienza. (Frederick William Faber)

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno tutti il potenziale per trasformare una vita intorno. (Leo Buscaglia)

Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. (Wayne W. Dyer)

Nella vita umana tre cose sono importanti. La prima è essere gentili. La seconda è essere gentili. e la terza è essere gentili. (Henry James)

La gentilezza nelle parole crea confidenza; la gentilezza nel pensiero crea profondità; la gentilezza nel dare crea amore. (Lao Tzu)

Si sempre un po’ più gentile del necessario. (James M. Barrie)

La gentilezza inaspettata è l’agente più potente, meno costoso e più sottovalutato del cambiamento umano. (Bob Kerrey)

Quando ero giovane, ammiravo le persone intelligenti. Ora che sono vecchio, ammiro le persone gentili. (Abraham Joshua Heschel)

Rimani gentile. Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. Non lasciare che la sofferenza ti lasci odiare. Non lasciare che l’amarezza rubi la tua dolcezza. (Kurt Vonnegut)

Frasi sulla gentilezza per bambini

Sin da piccini, è importante capire il valore della gentilezza. Un valore che passa da semplici parole, come il chiedere scusa quando si commette un errore o ringraziare gli altri per qualcosa che si è ricevuto. Ecco allora alcune divertenti filastrocche e semplici frasi famose per insegnare ai bambini cosa significhi essere gentili.

Grazie, scusa, per favore:

Che magnifiche parole!

Se le metti pure insieme

Ad azioni che fan bene,

A un sorriso, a una carezza:

Questa è vera gentilezza.

Mi permetti? Faccia pure!

Le dispiace? No, è un piacere!

Poche, semplici parole,

Che alla bocca porta il cuore.

Vedrai, è facile impararle,

Fanne uso in quantità,

A chiunque tu puoi darle

Per portar serenità.

(Germana Bruno)

Che magnifiche parole! Se le metti pure insieme Ad azioni che fan bene, A un sorriso, a una carezza: Questa è vera gentilezza. Mi permetti? Faccia pure! Le dispiace? No, è un piacere! Poche, semplici parole, Che alla bocca porta il cuore. Vedrai, è facile impararle, Fanne uso in quantità, A chiunque tu puoi darle Per portar serenità. (Germana Bruno) Per essere gentili ci vuole molto poco:

Con garbo salutare, condividere un gioco,

Chiedere con dolcezza dicendo “per favore”,

Con un semplice “scusa” rimediare a un errore.

“Permesso” è una parola magica e graziosa,

Parlando senza urlare la voce è più armoniosa,

Dire “grazie” rischiara come un faro la vita.

La buona educazione è a tutti assai gradita”.

(Patrizia Mauro)

Con garbo salutare, condividere un gioco, Chiedere con dolcezza dicendo “per favore”, Con un semplice “scusa” rimediare a un errore. “Permesso” è una parola magica e graziosa, Parlando senza urlare la voce è più armoniosa, Dire “grazie” rischiara come un faro la vita. La buona educazione è a tutti assai gradita”. (Patrizia Mauro) Se vedi qualcuno senza un sorriso, dagli il tuo. (Dolly Parton)

Cerca di essere un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro. (Maya Angelou)

Se puoi essere qualsiasi cosa, sii gentile.

Puoi sempre, sempre dare qualcosa. Anche se è solo gentilezza. (Anna Frank)

Solo le persone gentili sono veramente forti. (James Dean)

Tratta tutti con gentilezza, non perché loro sono simpatici, ma perché tu lo sei. (Roy T. Bennett)

Non essere mai così occupato da non pensare agli altri. (Madre Teresa)

Tutti dovremmo essere più gentili. Una giornata senza gentilezza è una giornata sprecata. (Marylin Monroe)

Frasi sulla gentilezza di Papa Francesco

Papa Francesco ha parlato molte volte della gentilezza, della fratellanza e della solidarietà che tutti noi siamo chiamati a promuovere, per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Dai suoi discorsi più toccanti, ecco alcune riflessioni bellissime da condividere.

Chiediamo di essere così, “luci gentili” tra le oscurità del mondo.

La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici

Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza.

La nostra luminosità non provenga da trucchi o effetti speciali, ma dal nostro farci prossimo di chi incontriamo ferito lungo il cammino, con amore, con tenerezza.

Non c’è altro modo di vincere il male e il peccato se non con l’amore che spinge al dono della propria vita per gli altri.

Chiediamo al Signore, per ognuno di noi, occhi che sanno vedere oltre l’apparenza; orecchie che sanno ascoltare grida, sussurri e anche silenzi; mani che sanno sostenere, abbracciare, curare.

Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia in cassaforte! Non ci chiede questo Gesù, ma vuole che la usiamo a vantaggio degli altri. Tutti i beni che noi abbiamo ricevuto sono per darli agli altri, e così crescono. È come se ci dicesse: “Eccoti la mia misericordia, la mia tenerezza, il mio perdono: prendili e fanne largo uso”.

Frasi sulla gentilezza di Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta ha fatto tanto per gli altri, ha speso la sua intera vita per chi ne aveva più bisogno. Pur senza immaginare di rinunciare a tutto per i più poveri, puoi anche tu compiere un gesto di forza incredibile: basta semplicemente regalare un po’ di gentilezza. Ecco le frasi più belle e ispiratrici.

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna.

Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore.

Preferirei fare errori nella gentilezza e nella compassione che i miracoli nella cattiveria e durezza.

Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.

C’è chi crede che tutto gli sia dovuto, ma non è dovuto niente a nessuno, le cose si conquistano con dolcezza ed umiltà.

Diffondi amore ovunque tu vada. Che nessuno venga mai da te senza andarsene più felice.

Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto.

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.

Insistiamo sempre di più nel raccogliere amore, gentilezza, comprensione, pace. Il denaro arriverà se cerchiamo prima il Regno di Dio: il resto ci sarà dato.

La santità cresce più velocemente dove c’è gentilezza. Il mondo è perduto per mancanza di dolcezza e gentilezza. Non dimenticare che abbiamo bisogno l’uno dell’altro.

Una cosa ci assicurerà sempre il paradiso: gli atti di carità e gentilezza con cui abbiamo riempito la nostra vita.

Sii l’espressione viva della gentilezza di Dio: gentilezza nel tuo viso, gentilezza nei tuoi occhi, gentilezza nel tuo sorriso.

Frasi sulla gentilezza di Gandhi

Gandhi ha sempre lottato perché il mondo cambiasse senza violenza, ma con gentilezza e generosità. Per portare avanti i suoi insegnamenti, ci vuole davvero poco. E queste splendide frasi possono regalare un ottimo spunto per muoverti nella vita.

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile.

Gentilezza, abnegazione e generosità non sono proprietà esclusiva di alcuna razza o religione.

Il primo vero passo verso la nonviolenza è coltivare nella nostra vita quotidiana, come tra noi stessi, la sincerità, l’umiltà, la tolleranza, la gentilezza amorevole.

Ogni volta che ti trovi di fronte ad un avversario, conquistalo con amore.

La grandezza di una nazione può essere giudicata dal modo in cui tratta i suoi animali.

Sii sincero, gentile e senza paura.

I più semplici atti di gentilezza sono di gran lunga più potenti di mille teste che si chinano in preghiera.

In modo gentile, puoi scuotere il mondo.

Nonviolenza significa un oceano di compassione. Significa far cadere da noi ogni traccia di cattiva volontà verso gli altri. Non significa abiezione o timidezza, o fuga per paura. Significa, al contrario, fermezza d’animo e coraggio, uno spirito risoluto.

Frasi sulla gentilezza in inglese

Infine, ecco alcune frasi e citazioni famose in inglese, per trovare traccia di gentilezza ed empatia anche nei grandi autori (di oggi e del passato) e nei personaggi celebri che tutti noi conosciamo.