Frasi sull’empatia, per imparare a mettersi nei panni degli altri

Le più belle frasi sull'empatia

Saper ascoltare, immedesimarsi negli altri e arrivare al loro cuore: questa è empatia, ed è la più alta forma di rispetto che puoi avere per le persone che ti circondano. Solo così potrai davvero capire l’animo umano, metterti nei panni degli altri e diventare una persona migliore. Certo, a volte è difficile, a volte forse addirittura impossibile. Ma non dovresti mai smettere di provare compassione per chi incontri lungo il tuo cammino, di trovare una connessione spirituale e di condividere con loro le emozioni più intense. Su DiLei abbiamo raccolto frasi bellissime e profonde sull’empatia, da cui trarre spunto per migliorarsi, giorno dopo giorno.

Citazioni sull’empatia

Non è facile spiegare che cosa sia l’empatia, perché dietro una semplice parola si celano milioni di significati e altrettante sfumature di compassione. Ma alcuni grandi autori, di oggi e del passato, hanno provato a darne una definizione che potrebbe aiutarti a riflettere meglio su questo argomento.

Empatia significa comprendere immedesimandosi nell’altro e dedicandosi a lui con calore. (Anselm Grün)

Il grande dono di noi esseri umani è che abbiamo il potere dell’empatia, tutti noi possiamo percepire un misterioso legame che ci unisce. (Meryl Streep)

La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato. (Raoul Follereau)

Gli esseri umani non sono tanto bravi quanto dovremmo nella nostra capacità di entrare in empatia con i sentimenti e i pensieri degli altri, siano essi esseri umani o altri animali sulla Terra. Quindi forse una parte della nostra istruzione formale dovrebbe educarci all’empatia. Immaginate quanto sarebbe diverso il mondo se, infatti, ci fossero: lettura, scrittura, aritmetica, empatia. (Neil deGrasse Tyson)

Tu, anima buona, che come lui senti l’interno tormento, attingi conforto dal suo dolore, e fai che questo scritto sia il tuo amico, se per colpa tua o della sorte non puoi trovarne di più intimi. (Johann Wolfgang von Goethe)

L’odio non nasce con la persona ma viene inculcato dalla società. Spogliamoci dei pregiudizi, guardiamo attraverso gli occhi degli “altri”, comprendiamone le motivazioni e le azioni. (Ilaria Goffredo)

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio che ascolta, un complimento onesto, o il più piccolo atto di cura, i quali hanno il potenziale per trasformare una vita intorno. (Leo Buscaglia)

Non c’è nulla di più pesante della compassione. Nemmeno il nostro proprio dolore è così pesante come un dolore che si prova con un altro, verso un altro, al posto di un altro, moltiplicato dall’immaginazione, prolungato in centinaia di echi. (Milan Kundera)

Quando notiamo che l’altro ha una necessità che, se soddisfatta, gli permetterà di provare benessere o di evitare sofferenze, l’empatia provoca innanzitutto la condivisione spontanea di quella necessità. (Matthieu Ricard)

Un modo efficace per combattere l’angoscia è preoccuparsi meno di sé e più degli altri. Quando davvero comprendiamo le difficoltà degli altri, le nostre perdono di importanza. (Dalai Lama)

Quanto più siamo infelici, tanto più profondamente sentiamo l’infelicità degli altri; il sentimento non si frantuma, ma si concentra. (Fëdor Dostoevskij)

Educare all’empatia significa predisporre una persona a comprendere immediatamente l’altro, a collocarsi nella sua prospettiva. Gli animali non hanno voce ma si fanno capire grazie all’empatia. Per questo la comunicazione con un cane o un gatto può essere istruttiva e formativa, certamente per i bambini e i ragazzi ma anche per gli adulti. (Michela Vittoria Brambilla)

Se sei in conflitto con un’altra persona, la prima cosa che dovresti fare è cercare di capirla a fondo. Guardare in profondità ti farà vedere la sua sofferenza e allora non avrai più voglia di farle del male, di punirla o di farla soffrire, ma accetterai così com’è e cercherai di aiutarla. E’ così che la comprensione contribuisce a rendere possibile l’amore. A sua volta l’amore aiuta la comprensione ad approfondirsi: quando provi simpatia o affetto per qualcuno, sei in una posizione per capirlo o capirla. Se invece non hai alcuna empatia per quella persona, se non l’accetti, non avrai alcuna possibilità di capirla. (Thich Nhat Hanh)

Frasi brevi sull’empatia

Vuoi condividere le tue riflessioni sull’empatia con gli altri? Oggi i social network ci permettono di raggiungere tantissime persone in pochi istanti: ecco allora alcune frasi brevi da pubblicare, affinché la gentilezza si diffonda sempre più anche nel mondo virtuale.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre. (Platone)

L’empatia è sconvolgente oppure non è empatia. Per questo abbiamo bisogno della parola pietà. (Elias Canetti)

Io chiamo religioso colui che comprende la sofferenza degli altri. (Mahatma Gandhi)

Credo che l’empatia sia la qualità più essenziale di una civiltà. (Roger Ebert)

Essere indifferente alla sofferenza e al dolore del prossimo non ti rende forte, ma debole. (Rinaldo Sidoli)

Io non chiedo al ferito come si senta, io divento il ferito. (Walt Whitman)

Qual è la condizione essenziale del dialogo? È la capacità di porsi dal punto di vista dell’altro. (Paolo Flores d’Arcais)

Non esiste un atto di gentilezza minuscolo. Ogni atto compassionevole rende grande il mondo. (Mary Anne Radmacher)

Dobbiamo imparare a considerare le persone meno alla luce di ciò che fanno o dimenticano di fare, e più alla luce di ciò che soffrono. (Dietrich Bonhoeffer)

Comprendere non vuol dire tanto sentire con tutti quelli che sentono, ma soffrire con tutti quelli che soffrono. (Gilbert Keith Chesterton)

L’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo può ricevere in dono. (Charles Darwin)

Bisogna ascoltare nel silenzio, in modo da comprendere quelli che tacciono. (Ernst Stankovski)

Frasi sull’empatia dei grandi psicologi

Chi meglio di psicologi e psicanalisti possono fare chiarezza su quel groviglio di sentimenti che si cela dietro il termine “empatia”? Abbiamo raccolto alcuni dei loro pensieri più profondi, che ti daranno una visione diversa della compassione.

Non c’è niente di più importante dell’essenza stessa dell’empatia; e questa, in ultima analisi, altro non è che la capacità di amare. (Jeffrey Moussaieff Masson)

Un cuore comprensivo è tutto, è un insegnante, e non può essere mai abbastanza stimato. Si guarda indietro apprezzando gli insegnanti brillanti, ma la gratitudine va a coloro che hanno toccato la nostra sensibilità umana. Il programma di studi è materia prima così tanto necessaria, ma il calore è l’elemento vitale per la pianta che cresce e per l’anima del bambino. (Carl Gustav Jung)

La compassione si basa sull’empatia, che, a sua volta, richiede l’attenzione agli altri. (Daniel Goleman)

L’empatia si sarebbe sviluppata perché mettersi nei panni dell’altro per sapere cosa pensa e come reagirebbe costituisce un importante fattore di sopravvivenza in un mondo in cui l’uomo è in continua competizione con gli altri uomini. (Geoffrey Miller)

L’empatia non segue un copione. Non esiste un modo giusto o sbagliato per praticarla. È solo ascoltare, rispettare lo spazio, trattenere il giudizio, connettersi emotivamente e comunicare quel messaggio incredibilmente curativo che è: “Non sei solo”. (Brene Brown)

L’empatia vera è sempre libera da ogni qualità diagnostica o giudicante. (Carl Rogers)

Vedere con gli occhi di un altro, ascoltare con le orecchie di un altro e sentire con il cuore di un altro. (Alfred Adler)

Questo è uno dei maggiori sostegni dell’esistenza umana: trovare risonanza emotiva in altri uomini ai quali si è affezionati e la cui presenza suscita un caldo sentimento di appartenenza. Questa reciproca conferma mediante i sentimenti, la risonanza emotiva tra due o più persone, ha un ruolo centrale nel conferire un significato e un senso di appagamento all’esistenza. (Norbert Elias)

L’empatia alimenta la saggezza. L’apatia genera ignoranza. (Suzy Kassem)

Frasi sull’empatia per bambini

Imparare ad essere empatici è un processo che ha inizio già in tenera età: ai bimbi dovremmo insegnare sin da subito ad immedesimarsi negli altri, a provare compassione per le persone che li circondano. Solo così potremo avere una generazione migliore, in grado di fare grandi cose. Ecco alcune semplici frasi sull’empatia per spiegare ai più piccini di che cosa si tratta (e come si mette in pratica).

Non guardare nessuno dall’alto in basso, a meno che tu non lo stia aiutando a rialzarsi. (Jesse Jackson)

Se giudichi le persone, non hai tempo per amarle. (Madre Teresa di Calcutta)

Se vedi qualcuno senza un sorriso, dagli uno dei tuoi. (Dolly Parton)

Ogni giorno devi intraprendere alcune azioni: azioni per migliorare la tua vita e azioni per migliorare la vita di qualcun altro. (Amit Ray)

Abbiamo due orecchie e una bocca in modo da poter ascoltare il doppio di quanto parliamo. (Epitteto)

Le piccole cose che fai possono essere molto significative per gli altri. (Wayne Gerard Trotman)

L’empatia è la virtù più grande. Da esso scaturiscono tutte le virtù. Senza di essa, tutte le virtù sono un atto. (Eric Zorn)

Puoi capire le persone solo se le senti in te stesso. (John Steinbeck)

Sii gentile quando è possibile. Ed è sempre possibile. (Dalai Lama)

Fermati sempre a pensare se la tua felicità può essere la causa dell’infelicità di un altro. (Esopo)

Quando le persone parlano, ascolta completamente. La maggior parte delle persone non ascolta mai. (Ernest Hemingway)

Abbi compassione di tutti gli esseri, ricchi e poveri allo stesso modo; ognuno ha la sua sofferenza. (Buddha)

Quando un uomo buono è ferito, tutti coloro che sono chiamati buoni devono soffrire con lui. (Euripide)

La compassione consiste nel dare tutto l’amore che hai. (Cheryl Strayed)

L’empatia cresce man mano che impariamo. (Alice Miller)

Frasi sull’empatia da dedicare

Ci sono persone che, per loro natura, sono spontaneamente portate ad essere più empatiche, ad immedesimarsi negli altri senza il minimo sforzo. Ecco alcune splendide frasi che puoi dedicare loro, per ringraziarle di essere persone speciali e meravigliose: sarà un regalo bellissimo, in grado di commuovere chiunque.

L’empatia fra le persone è come l’acqua nel deserto: si incontra di rado, ma quando capita di trovarla ti calma e ti rigenera. (Emanuela Breda)

Quando sei nella sventura e cerchi compassione dal prossimo, gli porgi una parte del tuo cuore. Ti ringrazierà, se ha buon cuore; se ha il cuore duro, ti disprezzerà. (Kahlil Gibran)

Non passione ci vuole, ma compassione, capacità cioè di estrarre dall’altro la radice prima del suo dolore e di farla propria senza esitazione. (Fëdor Dostoevskij)

Il più antico sentimento dell’animo umano non è la paura bensì l’empatia. Provo dolore per il tuo dolore. È una benedizione e una maledizione allo stesso tempo. (Luca D’Andrea)

Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia, commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un buon rivoluzionario. (Che Guevara)

L’interesse che alcune persone dimostrano nei nostri problemi è, molto spesso, solidarietà ed empatia. Molto più spesso, invece, è desiderio di far pettegolezzo. (Andrea Mucciolo)

Se potessimo leggere la storia segreta dei nostri nemici, noi troveremmo nella vita di ciascuno dispiaceri e sofferenze tali da disarmare tutta la nostra ostilità. (Henry Wadsworth Longfellow)

Per amare concretamente il prossimo non basta volerlo, ma sono necessari un ascolto attento e lo spegnimento di ogni pregiudizio: solo così impariamo a praticare l’empatia, cioè a metterci nei panni dell’altro conoscendo i suoi bisogni, cosa lo fa soffrire, cosa lo fa vivere. (Padre Enzo Bianchi)

Le buone maniere sono la consapevolezza sensibile dei sentimenti degli altri. Se hai quella consapevolezza, hai delle buone maniere, non importa quale forchetta tu stia usando. (Emily Post)

Se vuoi che gli altri siano felici, pratica la compassione. Se vuoi essere felice tu, pratica la compassione. (Dalai Lama)

Capire il prossimo è la cosa più difficile. Devi provare a mettere il tuo occhio e le tue orecchie e le tue dita in quello spazio misterioso tra la pelle di una persona e il suo cuore. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla mancanza di empatia

C’è chi considera la mancanza di empatia come il peggiore dei mali, chi un’inevitabile deriva verso cui stiamo correndo a tutta velocità, se non iniziamo a cambiare sin da subito. Di certo, non provare compassione per gli altri è qualcosa di terribilmente doloroso: tutti dovremmo fare un piccolo sforzo, imparare pian piano a metterci nei panni di chi ci circonda, per vivere in un mondo migliore. E queste frasi potranno esserti di ispirazione, per capire in quali errori non incappare.