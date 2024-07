Carolina di Monaco ancora nonna, è nata la Principessa Margarita di Hannover

Fonte: Getty images Carolina di Monaco

Carolina di Monaco è diventata nuovamente nonna, anche se solo acquisita, per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Ernst August Junior e la Principessa Ekaterina hanno annunciato la nascita della quarta figlia, Margarita. Ma quale parentela li lega alla sorella di Alberto di Monaco? La faccenda è complessa.

Carolina di Monaco nonna, Ernst August Jr. di Hannover è papà per la quarta volta

Ernst August Jr., insieme a suo fratello Christian, è infatti figlio di primo letto di Ernst August di Hannover, il terzo marito di Carolina di Monaco dal quale non ha mai divorziato, anche se sono separati dal 2009. Di fatto, dunque sono ancora ufficialmente marito e moglie. Di conseguenza, la Principessa è diventata nonna alla lontana della piccola Margarita.

La quarta figlia di Ernst August Jr. e di Ekaterina è nata il 24 luglio al Third Order Hospital di Monaco. I genitori hanno dato il lieto annuncio attraverso il magazine tedesco Bunte. Oltre a Margarita, la coppia ha altri tre figli, la Principessa Elisabetta, sei anni, il Principe Welf August, cinque anni, e la Principessa Eleonora, due anni.

La coppia coi loro quattro bambini vive in Austria, Ernst August jr. lavora nel settore bancario mentre Ekaterina è una stilista e gestisce il brand da lei fondato nel 2013, EKAT. La nascita della piccola Margarita difficilmente avvicinerà il Principe a suo padre Ernst August di Hannover. I due litigarono mortalmente qualche anno fa per il patrimonio, dopo gli scandali che travolsero il marito di Carolina. Quest’ultimo non partecipò nemmeno al matrimonio del figlio con Ekaterina nel 2017.

Fonte: Getty Images

La nascita di Margarita è seguita a un altro lieto evento nella famiglia di Hannover. Infatti, Christian, il secondogenito di Ernst August, è diventato papà per la terza volta lo scorso marzo. Lui e Ernst August Jr. avevano annunciato le dolci attese lo scorso gennaio.

Christian, a differenza di suo fratello maggiore, ha ancora un buon rapporto con il padre e ha accettato anche la sua relazione con Claudia Stilianoupolos con cui si è fidanzato ufficialmente, malgrado sia ancora sposato con Carolina di Monaco. Ernst August di Hannover e suo figlio Christian sono stati visti spesso pranzare insieme a Madrid dove vivono.

Carolina di Monaco rifiuta il divorzio a Ernst August

Il Principe di Hannover vorrebbe rifarsi una vita con la nuova compagna, ma Carolina non gli concede il divorzio. Si dice che non voglia perdere il titolo di Sua Altezza e il patrimonio milionario. Ma soprattutto vuole tutelare gli interessi della figlia avuta da lui, Alexandra di Hannover, che deve ovviamente spartire l’eredità coi fratellastri.

Se i bebè dei fratelli Hannover hanno reso nonna per due volte in un anno Carolina, anche se non ha nessun legame di sangue con loro, la Principessa Alexandra è diventata zia. Quest’ultima pare non abbia un rapporto stretto coi fratellastri, così come non si vede mai in compagnia del padre. Di fatto vive a Monaco e frequenta solo la famiglia materna. In tutto Alexandra ha ben 4 fratellastri e una sorellastra, contando i figli che Carolina ha avuto da Stefano Casiraghi, Charlotte, Andrea e Pierre.