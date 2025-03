Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover preoccupa

Fonte: Getty Images Carolina di Monaco

Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, preoccupa la famiglia dopo che è stato ricoverato per un intervento chirurgico lo scorso novembre.

Carolina di Monaco, il ricovero in ospedale di suo marito Ernst August di Hannover

Classe 1954, Ernst August di Hannover ha avuto dei gravi problemi all’anca lo scorso autunno che gli impedivano di camminare. Il Principe, su consiglio dei medici, decise di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i suoi problemi.

Ricoverato nella clinica privata Ruber di Madrid lo scorso novembre, l’operazione per mettere una protesi all’anca non ha dato i risultati sperati. A causa di alcune complicazioni, Ernst August di Hannover non si è mai ripreso del tutto e pare che sia costretto a usare ancora il deambulatore, limitando fortemente la sua autonomia e di conseguenza la sua vita.

Una fonte vicina agli Hannover ha dichiarato: “La riabilitazione ha avuto inizialmente successo, ma i suoi progressi sono stati sempre più limitati. A più di tre mesi dall’operazione, usa ancora un deambulatore. La sua anca semplicemente non guarisce“.

Le sue condizioni di salute hanno costretto Ernst August a rivedere i suoi piani, impedendogli di viaggiare, cosa che ama fare moltissimo, specialmente in compagnia della nuova compagna, Claudia Stilianopoulus, che ha quasi 20 anni meno di lui. Dunque, i problemi all’anca stanno fortemente condizionando la sua vita.

Pare che la famiglia del Principe sia seriamente preoccupata per lui. “I suoi familiari sono profondamente preoccupati per le sue attuali condizioni”.

A Madrid Ernst August può contare sull’aiuto e l’assistenza di suo figlio Christian, mentre il suo primogenito, Ernst August Jr, non ha più alcun rapporto con lui dopo che si sono scontrati per l’eredità.

Alexandra di Hannover tace sul padre

Ma anche Alexandra di Hannover, figlia di Ernst August e Carolina di Monaco, tace sul padre. La Principessa vive a Montecarlo con la madre da quando i suoi genitori si sono separati nel 2009.

Alexandra è molto riservata, solo recentemente si sta facendo parlare di sé per le sue apparizioni pubbliche come alla Milano Fashion Week e per la prima volta ha conquistato la copertina di una nota rivista di moda. Di suo padre Ernst August non fa mai cenno. E difficilmente potrà essergli di aiuto in questo momento di difficoltà.

La vita di Alexandra si svolge tra il Principato, Parigi e qualche fuga nel weekend con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. Anche se in effetti il primo importante servizio di moda di cui è stata protagonista l’ha fatto per l’edizione spagnola di Elle ed è appunto in Spagna dove vive Ernst August.

Carolina di Monaco, il divorzio negato

Anche se Carolina di Monaco e il Principe di Hannover sono separati dal 2009 e conducono due esistenze indipendenti, non hanno mai divorziato.

Pare che sia Carolina a non volere la separazione ufficiale, mentre Ernst August l’avrebbe chiesta più volte per poter convolare a nozze con Claudia, anche se si dice che l’abbia fatto in segreto.

Il motivo del mancato divorzio è quello di proteggere e tutelare il patrimonio di Alexandra che grazie al padre è la Principessa più titolata di Montecarlo.