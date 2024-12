Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover ricoverato. Ma lei non se ne cura

Fonte: IPA Carolina di Monaco

Ernst August di Hannover, marito di Carolina di Monaco, è stato operato segretamente in una clinica privata a Madrid. Ma la Principessa non se ne è minimamente interessata, a quanto riportano fonti di Palazzo.

Carolina di Monaco, il divorzio rifiutato a Ernst August di Hannover

D’altro canto, Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover sono separati ufficialmente dal 2009, anche se non hanno mai divorziato. Dunque, sono di fatto ancora marito e moglie, ma ognuno conduce la propria vita senza curarsi minimamente dell’altro, tanto che il Principe è fidanzato da anni con Claudia Stilianopoulos, artista, nota nel jetset spagnolo per essere figlia della socialite e scrittrice Pitita Ridruejo, con la quale vorrebbe sposarsi, ma Carolina glielo impedisce.

Infatti, pare che sia la Principessa a non voler divorziare. Si pensava che si trattasse di una questione legata al patrimonio e al titolo di Sua Altezza Reale che perderebbe in caso di separazione ufficiale. In realtà, Carolina sta proteggendo gli interessi della figlia Alexandra di Hannover, nata dal matrimonio con Ernst August. Quest’ultimo infatti ha altri due figli da una precedente relazione. Col divorzio Carolina teme che Alexandra potrebbe essere danneggiata nella sua eredità.

Insomma, sia come sia, Carolina ed Ernst August da decenni sono come due estranei l’uno per l’altra. Motivo per cui la Principessa non si è minimamente interessata del ricovero del marito.

Fonte: Getty Images

Ernst August di Hannover operato segretamente

Il Principe di Hannover, 70 anni, si è sottoposto segretamente a un intervento chirurgico all’anca presso l’esclusiva Clinica Ruber, frequentata da numerosi vip, di Madrid dove abita con la sua nuova compagna. Non è trapelato nulla sull’esito dell’operazione che si aggiunge a una serie di ricoveri e problemi di salute che Ernst August ha avuto negli ultimi anni.

Nel 2005, a causa di gravi problemi al pancreas, gli fu indotto il coma farmacologico e non poté partecipare ai funerali del suocero, il Principe Ranieri di Monaco. All’epoca viveva infatti ancora con Carolina.

Successivamente fu operato a un ginocchio, dovette affrontare l’asportazione d’urgenza di un’ulcera e in seguito di un tumore, curato con successo cinque anni fa.

Negli ultimi decenni Ernst August di Hannover ha avuto molti seri problemi di salute, alcuni dei quali dovuti a una vita sregolata. Il Principe faceva abuso di alcolici e per questo è stato al centro di diversi scandali e fu anche perseguito legalmente. Anche per questi motivi Carolina decise di separarsi dal marito.

In ogni caso, dal 2005, dopo essere entrato in coma, ha deciso di cambiare abitudini, come lui stesso dichiarò allora: “Purtroppo niente più grassi, niente alcol”. Malgrado la sua vita sia più equilibrata rispetto a quella di un tempo, il Principe non è immune dai problemi di salute, come dimostrato dal ricovero nella clinica Ruber, la cosiddetta clinica dei vip di Madrid. La struttura ha avuto in cura pazienti illustri come la Regina madre Sofia e lo scrittore Mario Vargas Llosa.

Dal canto suo, Carolina di Monaco non ha fatto visita al marito e a quanto si apprende non si sarebbe sincerata delle sue condizioni. Come detto, sono di fatto due estranei l’uno per l’altra.