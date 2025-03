Alexandra di Hannover, quello che pensa davvero di sua sorella Charlotte Casiraghi

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover con Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi

Alexandra di Hannover ha finalmente confessato quello pensa veramente di sua sorella, o meglio sorellastra, Charlotte Casiraghi e dei suoi quattro fratello, due da parte di sua madre Carolina di Monaco e due da parte di suo padre Ernst August di Hannover.

Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi, sorella a confronto

Alexandra di Hannover è la Principessa più titolata di Montecarlo ma è anche quella meno conosciuto. È sempre stata un passo indietro rispetto ai suoi fratelli Andrea, Pierre e Charlotte Casiraghi, anche per la sua giovane età. Alexandra è nata nel 1999. Ma sicuramente ha un carattere schivo, non ama particolarmente la mondanità, anche se non si sottrae a eventi glamour come il Ballo della Rosa, organizzato ogni anno da sua madre Carolina di Monaco, al quale va accompagnata dallo storico fidanzato Ben-Sylvester Strautmann.

Fin da piccola Alexandra è stata messa a confronto con sua sorella Charlotte Casiraghi. Le due non hanno mai dato adito a pettegolezzi su tensioni e incomprensioni. Quando erano bambine, spesso, venivano fotografate mentre si abbracciavano o in situazioni di grande complicità.

Crescendo, il legame sembra essersi fatto più freddo. D’altro canto, ognuna fa la sua vita. Charlotte si è sposata, ha divorziato, è mamma di due figli, è impegnata come brand ambassador di Chanel, si occupa di letteratura e filosofia. Alexandra ha dato priorità agli studi e al suo fidanzato.

Naturalmente, Charlotte e Alexandra si ritrovano durante gli eventi pubblici che riguardano il Principato, come la Festa nazionale, il GP di Formula 1 oppure il famoso Ballo della Rosa. E immancabilmente, scattano i confronti e i paragoni. Ma le due donne non raccolgono mai le provocazioni o le critiche e le lusinghe. Proseguono la loro vita, senza commenti e dichiarazioni.

Recentemente Alexandra ha posato per una prestigiosa rivista di moda, conquistandone la copertina, forse la prima di tale importanza. E per l’occasione ha rilasciato un’intervista dove ha parlato apertamente di Charlotte, la sua unica sorella, e dei suoi quattro fratelli.

Alexandra di Hannover, il legame con Charlotte Casiraghi e i suoi 4 fratelli

Per essere precisi Alexandra ha una sorellastra e quattro fratellastri. I più grandi sono i figli che Ernst August di Hannover ha avuto dalla prima moglie, ossia Ernst August Jr e Christian, entrambi sposati e padri. Poi ci sono Andrea, Pierre e Charlotte Casiraghi, figli di sua mamma Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi.

Alexandra è cresciuta a Montecarlo di fatto coi Casiraghi, ma ha uno splendido rapporto anche coi fratelli Hannover, per quanto Ernst August Jr non parli più col padre dopo un violento litigio sul patrimonio di famiglia.

La Principessa ha raccontato a proposito dei suoi fratelli e sorelle: “Sono alcune delle relazioni più importanti della mia vita. Crescere con molti fratelli più grandi è stato molto interessante, così come vederli crescere e osservare come hanno attraversato le diverse fasi della loro vita”.

E ha proseguito: “Vederli andare via di casa, mettere su famiglia e crescere i loro figli ha reso il futuro meno spaventoso, credo”.