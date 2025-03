Alexandra di Hannover in copertina, confronto spietato con Charlotte Casiraghi

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover, Ben-Sylvester Strautmann e Charlotte Casiraghi

Alexandra di Hannover si è conquista la copertina di una celebre rivista di moda, la concorrenza con la sua sorellastra Charlotte Casiraghi è altissima e il confronto spietato.

Alexandra di Hannover in copertina: sfida Charlotte Casiraghi

Alexandra di Hannover, figlia di Carolina di Monaco e del Principe Ernst di Hannover, ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram uno speciale servizio fotografico e un’intervista pubblicata sul numero di aprile di Elle Spagna che le ha anche dedicato la copertina. Il titolo scelto per rappresentare la Principessa più titolata di Monaco è “La nuova bellezza”.

In effetti, Alexandra è sempre rimasta un po’ in ombra rispetto alla sorella Charlotte Casiraghi o alle cognate Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo. È anche indubbiamente una questione anagrafica. La seconda figlia di Carolina di Monaco è nata nel 1999 e a 26 anni, il prossimo 20 luglio, si appresta a conquistare il mondo.

La moda sembra il campo che più l’affascina. L’abbiamo vista frequentare le Fashion Week, presenziando alle sfilate di Chanel, Giambattista Valli, Dior. E recentemente è volata anche a Milano per il défilé di Tod’s.

Se prima stava semplicemente a guardare e indossava da “cliente” gli abiti dei brand più prestigiosi, adesso Alexandra è diventata protagonista della moda con la copertina che le è stata dedicata.

Sulla cover la Principessa è ritratta seduta, anzi quasi sdraiata, su una poltrona che sembra un trono barocco. Il suo look bianco è firmato Dior. Indossa un blazer bianco a doppiopetto con bottoni neri e taschino che tiene aperto, mostrando un top a girocollo, abbinato a dei pantaloni a tuta con elastico in vita e doppie bande nere laterali.

Il make up molto naturale le illumina il viso chiaro, grazie alle tonalità ambrate e calde del blush e del rossetto. I capelli sono lasciati sciolti, leggermente più corti e lisci del solito.

Alexandra di Hannover, la nuova bellezza

Il titolo scelto dalla rivista per Alexandra di Hannover è “la nuova bellezza”, perché in effetti come viene spiegato, la Principessa non è molto nota, non fa tanta vita mondana.

“La Principessa di Hannover è una delle reali europee meno conosciute del continente… per ora. La figlia più giovane di Carolina di Monaco è riuscita a conciliare l’eredità familiare con una vita caratterizzata dalla semplicità e dall’amore per lo studio”.

Alexandra in effetti in questi anni si è molto impegnata nello studio. Ama molto leggere e lo abbiamo visto nel reportage che ha fatto su Instagram in Giappone con il suo fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. I due stanno assieme da otto anni, ma ancora non ci sono annunci su un possibile matrimonio. Forse entrambi vogliono consolidare prima le loro carriere e poi mettere su famiglia. Anche se lui è stato ormai accolto dai Grimaldi ed è presente a ogni evento importante a Monaco.

Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi a confronto

L’anteprima della copertina di Alexandra ha suscitato opinioni discordanti. C’è chi già la adora e scrive su Instagram: “WOW”; “Sono così orgoglioso di te@alex.hanover! Non vedo l’ora di leggerlo 🤍”; “Stupenda”; “Bellezza”.

E chi invece definisce la cover addirittura “orrenda“, mentre altri si risentono dei privilegi che godono i rampolli blasonati.

Dunque, la cover divide l’opinione pubblica, mentre questo di solito non accade per Charlotte Casiraghi che raramente viene criticata, se non per qualche dettaglio di look.