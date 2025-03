Alexandra di Hannover alla Milano Fashion Week con la nipote di Diana. Charlotte Casiraghi defilata

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover fa parlare di sé dopo essere comparsa alla sfilata di Tod’s, durante la Milano Fashion Week 2025. Seduta accanto a lei c’era Lady Kitty Spencer, la nipote della Principessa Diana, considerata una delle donne più eleganti al mondo. Mentre sua sorella Charlotte Casiraghi non si è fatta vedere nel capoluogo lombardo. Defilata o troppo impegnata coi suoi incontri letterari, firmati Chanel?

Alexandra di Hannover mette in ombra Charlotte Casiraghi alle sfilate

Alexandra di Hannover sta scalzando poco alla volta sua sorella, o meglio sorellastra, Charlotte Casiraghi dal mondo della moda. Adesso è più presente lei alle sfilate della primogenita di Carolina di Monaco, che si è legata quasi indissolubilmente alla Maison Chanel, comparendo solo agli eventi del brand.

Al contrario, Alexandra non è ancora così vincolata rispetto a Charlotte e può permettersi di andare dove vuole, conquistandosi una posizione di tutto rispetto nell’ambiente. I brand se la contendono come ospite d’onore e può essere che prima o poi arriverà anche per lei un contratto con una firma prestigiosa, come è accaduto con la Casiraghi o con sua cognata, Beatrice Borromeo.

Sta di fatto, che alla settimana della moda milanese è arrivata Alexandra e non Charlotte. La figlia di Carolina di Monaco ed Ernst August di Hannover ha piacevolmente stupito tutti presentandosi alla sfilata di Tod’s autunno/inverno 2025-2026, intitolata “The art of craftsman”.

Alexandra di Hannover, la gonna in pelle alla Milano Fashion Week 2025

Alexandra ha indossato per l’occasione un look casual che strizzava l’occhio allo stile Tod’s. Infatti, la Principessa ha optato per una camicia in cotone azzurro, taglio maschile, infilata in una gonna longuette in pelle marrone. Il completo è stato abbinato a una borsa con tracolla sottile che portava come una clutch, quindi a mano, e un paio di décolleté con tacco midi e molto accollate.

Fonte: Getty Images

I capelli sono pettinati con riga in mezzo e liscissimi. Molto interessante la manicure rosso scuro.

Alexandra di Hannover con Lady Kitty Spencer

Alexandra a Milano è andata da sola, senza il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann che si sarà organizzato il venerdì in altro modo, piuttosto che andare a una sfilata. Ma la figlia di Carolina ha potuto contare su un altro tipo di compagnia.

Infatti, seduta accanto a lei nel front row c’era Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana e quindi cugina di William e Harry. Lady Kitty indossava un completo camicia e pantaloni nero con open toe.

Insieme a loro c’era anche Ella Bleu Travolta, figlia di John Travolta e Kelly Preston, che curiosamente indossava le stesse scarpe di Alexandra.

Kitty ha condiviso sul suo profilo Instagram lo scatto insieme a Ella Bleu e ad Alexandra che invece ha preferito documentare il suo soggiorno milanese di 24 ore, omaggiando Tod’s e la cucina italiana tra dolci e un invitante piatto di spaghetti al pomodoro.

Charlotte Casiraghi diserta la Milano Fashion Week

Charlotte Casiraghi invece non ha assistito a nessuna delle sfilate milanesi. Attualmente è impegnata a preparare un importante incontro a Montecarlo in vista della Festa della Donna. L’associazione Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco sta organizzando un evento in cui Charlotte interverrà il prossimo 5 marzo parlando della sua carriera a un pubblico di giovani donne.