Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la prima Milano Fashion Week da sposi

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ogni città è quella dell’amore per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dopo l’epico matrimonio della scorsa estate con location nella splendida Toscana a coronare la loro storia da sogno, i due hanno ripreso a collezionare tutta una serie di nuove prime volte da marito e moglie. Trattasi, ora, della prima Milano Fashion Week da sposi, affrontata con lo stesso livello di glamour di sempre o, se possibile, ancora superiore in stilosissimi look coordinati.

Cecilia e Ignazio, la prima Milano Fashion Week da sposi è con un look coordinato

La capitale lombarda è attualmente mossa dal ritmo frenetico della attesissima Milano Fashion Week, dove l’alternarsi di maison di fama internazionale e brand emergenti sta presentando le proprie proposte in vista dell’autunno-inverno 2025/26.

A definire quelle che saranno le tendenze del prossimo futuro non sono però soltanto i capi che si vedono sfilare in passerella, ma anche le numerose celebrities invitate che in front-row si sfidano a colpi di stile.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno già detto la loro in merito, facendosi notare presso le prime file dello show pomeridiano di Emporio Armani mentre debuttavano da marito e moglie. Come? Con un look di coppia coordinato, esattamente come il popolarissimo e recente trend vuole.

A firmare le loro sofisticate mise in pendant è stato proprio lo stesso celebre brand italiano, che per la loro prima Settimana della Moda Milanese da sposi ha pensato a dei completi di stampo mannish con tanto di elementi in comune: Cecilia e Ignazio hanno infatti indossato entrambi come punto di partenza una camicia in bianco ottico accostata a cravatta nera, seppur aggiungendo qualche tocco personale per completare i rispettivi ensemble.

Mentre lei ha optato per un particolarissimo abito scamiciato nero percorso da cima a fondo da cerniera, dotato di ampia gonna midi abbinata a collant e mocassini, lui ha preferito scegliere un cardigan nero ed appaiarlo a dei pantaloni dal taglio classico e pulito con pinces e mocassini.

Ignazio Moser, l’esperienza al GFVIP e la vita di coppia lontana dai riflettori

Appena qualche giorno fa, ospite del podcast Che fatica la vita da bomber, Ignazio Moser ha colto l’occasione per ricordare con nostalgia l’esperienza del Grande Fratello Vip, quella che ha messo sulla sua strada Cecilia.

Quell’edizione del programma ha inevitabilmente cambiato la sua vita, sia privata che professionale: “Ho fatto il Grande Fratello nel 2017 e prima di entrare, essendo single, ho dato un’occhiata alle ragazze che c’erano. Ho subito notato Cecilia ma lei era fidanzata e ho detto: ‘Questa è difficile’. Quindi non l’ho molto considerata, la vedevo molto difficile, ma alla fine è nata una storia che dura da 8 anni”.

“È un rapporto molto più normale di quello che si potrebbe pensare. Lei è veramente una donna di famiglia, io dico ‘prestata allo spettacolo’: è zero egocentrica, zero esibizionista, è ambiziosa in modo sano. Non è una che vuole arrivare a tutti i costi. Le piace molto la vita semplice e normale. Mi bacchetta perché non porto fuori i cani. Io le rompo le scatole perché mi obbliga a due o tre ore di scelta di film o serie e dopo venti minuti si addormenta” ha infine aggiunto sorridendo, in merito alla loro vita di coppia.