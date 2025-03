La Milano Fashion Week 2025 è in pieno svolgimento e Clara Soccini ha preso parte a un evento con un look animalier, simile a quello sfoggiato da Chiara Ferragni

Fonte: IPA Milano Fashion Week 2025, da Bianca Balti a Rose Villain: le star ai 100 anni di Fendi

La Milano Fashion Week 2025 è in pieno svolgimento, visto che l’evento si concluderà lunedì 3 marzo 2025. L’ultimo giorno di febbraio, venerdì 28, è stato quindi all’insegna dello stile e della moda con diversi appuntamenti che le trendsetter e le vip di tutto il mondo non si sono lasciate scappare.

In molti sono arrivati a Milano, infatti, per assistere alle sfilate e a tutti gli appuntamenti collaterali. Tra coloro che hanno assistito ai diversi defilé, c’erano anche alcuni protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: Clara Soccini, Olly, Fedez e Tony Effe. La cantante in particolare ha copiato il look di Chiara Ferragni, che è tornata protagonista dell’evento milanese, dopo il caso Pandoro, che l’aveva allontanata dalle scene più mondane.

Clara Soccini e Chiara Ferragni in animalier

La Milano Fashion Week sta animando le strade della metropoli lombarda con appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati della moda. Dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, infatti, un calendario ricco di sfilate ed eventi si susseguono nella città lombarda e non mancano gli eventi collaterali e i talk imperdibili.

Ad aprire la manifestazione sono state due attrici italiane molto amate Anna Foglietta e Vittoria Puccini, presenti alla sfilata di Alberta Ferretti. Ma anche il mondo della musica è stato protagonista dell’evento, con la presenza di Tony Effe, Olly e Annalisa Scarrone, tra gli altri.

Fonte: IPA

Venerdì 28 febbraio 2025, Clara Soccini, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Febbre, ha rubato la scena a tutti con un look davvero rock e seducente. L’artista ha preso parte al defilé di Giuseppe Di Morabito con un abito leopardato, lungo fino ai piedi, dal taglio leggermente svasato e con delle righe orizzontali nere che lo percorrevano per tutta la lunghezza.

Nella parte superiore il vestito aveva un taglio a corsetto con bretelle sottili nere e inserto trasparente sul davanti. La cantante ha accompagnato la sorprendente creazione con un cappotto teddy lungo di colore nero. Ma allo stesso evento era presente anche Chiara Ferragni, che ha scelto per l’occasione, un look davvero simile.

Fonte: IPA

L’ex moglie di Fedez, infatti, ha indossato la stessa fantasia animalier della cantante, declinata, però, in una jumsuit e non in un abito. Anche questa creazione del brand di moda presentava lo stesso taglio a bustino e l’inserto trasparente nella parte superiore. L’influencer, però, ha scelto un cappotto marrone per completare il suo look e un paio d’occhiali da sole ampi.

Clara Soccini, la foto con Fedez

Clara Soccini ha mostrato tutto il suo gusto in fatto di stile al Festival di Sanremo 2025, in cui è apparsa sempre elegante, ma con degli outfit mai banali. Anche alla Milano Fashion Week 2025 la cantante ha saputo prendersi la scena con il suo abito leopardato, riuscendo a mettere in ombra persino Chiara Ferragni.

Dopo la sfilata di moda, la cantante ha anche condiviso uno scatto in compagnia proprio di Fedez, ex marito dell’imprenditrice digitale. I due hanno posato insieme per una foto social, corredata da una didascalia divertente: “Luigi dove sei?”. Il ritratto è stato condiviso da entrambi gli artisti nelle stories del loro account Instagram ufficiale.