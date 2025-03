Fonte: Getty Images Giulia De Lellis e Tony Effe

Attimi di imbarazzo alla Milano Fashion Week. Protagonisti Giulia De Lellis, Tony Effe ed Elisabetta Gregoraci, tutti e tre tra gli ospiti di alcune sfilate della settimana della moda milanese. La coppia formata dall’influencer e il cantante, ancora molto unita nonostante le recenti voci di crisi, ha tentato di “rubare” inconsapevolmente l’auto destinata all’ex moglie di Flavio Briatore.

Giulia De Lellis e Tony Effe nell’auto di Elisabetta Gregoraci

Giulia De Lellis e Tony Effe, così come anche Elisabetta Gregoraci, sono stati invitati alla sfilata di Ermanno Scervino alla Milano Fashion Week. Al termine dell’evento la coppia si è diretta spedita verso un auto scura. Giulia era quasi già entrata nel veicolo, mentre il suo fidanzato stava ancora facendo qualche foto con dei fan, quando l’autista l’ha redarguita.

“È per Elisabetta Gregoraci!”, ha detto l’uomo, cogliendo di sorpresa la De Lellis, che divertita e imbarazzata ha subito preso Tony per portarlo via. Effe non si è infatti accorto subito dell’errore, forse perché troppo coinvolto dall’affetto dei suoi follower, che l’hanno circondato per un selfie e un autografo.

I due si sono scusati e sono scoppiati a ridere, per poi ritrovarsi davanti proprio Elisabetta Gregoraci che stava andando in direzione dell’automobile. Nonostante l’imbarazzo Giulia e Tony hanno salutato con molta tranquillità la soubrette di Soverato, che è apparsa anche divertita dalla situazione. Tra l’altro durante la Fashion Week, EliGreg ha dovuto fare i conti con diversi imprevisti.

Disagi e imprevisti per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è da anni una protagonista della Milano Fashion Week: lo scorso anno ha addirittura sfilato come modella per il brand Pin-Up Stars. Quest’anno è solo spettatrice: è stata invitata alle sfilate di Elisabetta Franchi ed Ermanno Scervino. Non sono mancati però gli imprevisti e i disagi. Oltre all’auto quasi “rubata”, la Gregoraci è caduta.

“Ho fatto un volo a terra, un disastro. Se mi sono spaccata il ginocchio piango” ha raccontato sui social, facendosi vedere alle prese col ghiaccio sul naso dolorante e sulla gamba, gli effetti della caduta. “Mi è andata di lusso” ha aggiunto. In albergo, poi, ha ricevuto una torta di compleanno che non era per lei ma per una certa Olivia. La Gregoraci si è accorta però dell’errore troppo tardi, visto che qualche giorno fa ha compiuto gli anni. “Me ne sono accorta dopo”, ha ammesso mortificata.

La Gregoraci si è presentata da sola: nessun fidanzato accanto a lei. Da qualche mese la soubrette starebbe frequentando il giovane imprenditore Thomas Talin: una relazione che Elisabetta avrebbe deciso di vivere nel massimo riserbo dopo quella con Giulio Fratini. Più volte si è inoltre parlato di un ritorno di fiamma con Flavio Briatore ma i due ex coniugi restano uniti e vicini per il bene del figlio Nathan Falco.

Nessuna crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe

Presenziando alla Fashion Week come coppia, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno scacciato via le voci di crisi dell’ultimo periodo. Dopo il Festival di Sanremo si è parlato di numerosi litigi tra i due, insieme dalla scorsa estate. A quanto pare solo malelingue, Giulia e Tony sono molto uniti e convivono già a Milano.