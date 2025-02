Elisabetta Gregoraci, compleanno esclusivo a St. Moritz

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha compiuto 45 anni e ha deciso di festeggiare il suo giorno speciale con un meraviglioso party che ha avuto luogo a St. Moritz. Per l’occasione importante la conduttrice televisiva ha accolto parenti e amici al Billionaire, presente nella prestigiosa località sciistica svizzera, dove ha avuto luogo un ricevimento esclusivo, arricchito da esibizioni dal vivo e balli.

Presenti al meraviglioso party anche il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Con il giovane ragazzo la presentatrice ha anche condiviso un pranzo a due pieno d’affetto e di risate.

Elisabetta Gregoraci, il party esclusivo

Elisabetta Gregoraci è nata l’8 febbraio 1980 a Soverato e ha di recente festeggiato i suoi 45 anni. Per l’occasione la conduttrice televisiva ha ricevuto i suoi ospiti in una location da sogno, il Billionaire di St. Moritz, addobbato a festa per l’occasione. Nel prestigioso locale, infatti, si trovava una gigantografia della presentatrice in abito nero su sfondo rosso, con la scritta: “Happy birthday Elisabetta”, la stessa grafica è stata utilizzata anche per i menù presenti al tavolo, che è stato arricchito anche dalla presenza di rose rosse e di biscotti in pasta frolla con glassa bianca con la forma delle lettere E e G, le iniziali della festeggiata. Dei semplici cavalierini bianchi, invece, sono stati utilizzati per segnare i posti a tavola.

Nel corso della serata, sul palco del Billionaire si sono esibiti diversi artisti, tra cantanti, acrobati e ballerini, che hanno intrattenuto gli invitati di Elisabetta Gregoraci, fino a quando non è arrivata in sala la sua fantastica torta di compleanno a forma di cuore. Si trattava di una creazione di pasticceria magnifica, perché dalle generose dimensioni, ricoperta da panna beije, con decori rosa. Sulla torta della conduttrice televisiva si trovavano 45 candeline bianche e una divertente scritta: “Cioccolato, caos e sogni dal 1980”.

La presentatrice ha scelto per l’occasione un look davvero elegante ma anche sbarazzino. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha scelto di presentarsi al party in suo onore con un abito corto nero, completamente ricoperto da paillettes. Il vestito era senza maniche e nella parte anteriore presentava due applicazioni di tessuto in raso a incrocio.

La conduttrice televisiva ha lasciato sciolta la sua chioma mora, ondulata in tenere onde e ha indossato anche un paio d’orecchini d’oro a bottone e una collana poco evidente nello stesso materiale.

Elisabetta Gregoraci, il pranzo con Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo compleanno con una cena esclusiva alla presenza di tanti ospiti, mentre il pranzo l’ha voluto condividere con Nathan Falco Briatore, il suo amatissimo figlio. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso degli scatti e dei video da un rinomato ristorante della località sciistica in compagnia del ragazzo: “Momento dell’anno preferito da sempre: soffiare sulle candeline! Happy birthday to me, grazie a tutti degli auguri e dell’affetto”.

In seguito la presentatrice ha definito il giovane come: “Il mio regalo più bello”. Nei contenuti social dell’affettuoso pranzo si vede la conduttrice spegnare una candelina su un muffin al cioccolato e festeggiare il suo compleanno con canti e balli. Per questa prima parte del suo giorno più bello, Elisabetta Gregoraci ha scelto un look sportivo, composto da pantalone di felpa beije, maglione in tinta e body color carne.